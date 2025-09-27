Nagyon fontos: ekkor kerül sor a bérek kifizetésére – nem lesz sok időnk átvenni

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2025. szeptember havi rendszeres települési gyógyszertámogatások és a közfoglalkoztatotti bérek kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor:

2025. október 3. (péntek) 9:00–10:00

2025. október 6. (hétfő) 9:00–10:00

A hivatal kéri, hogy a jogosultak pontosan tartsák be a megjelölt pénztári órákat. Felhívják a figyelmet arra is, hogy aki a fenti időpontokban nem veszi át a támogatást, annak erre csak a következő hónap kifizetési időpontjában lesz lehetősége.