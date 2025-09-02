szeptember 2., kedd

Nagyot mentek a baranyai kommandósok

A baranyai rendőrök magyar rendőri műveleti egységek kategóriában harmadik helyezést értek el a budapesti versenyen.

Nagyot mentek a baranyai kommandósok

A közelmúltban rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és a Ludovika Sportegyesület a fiatalon elhunyt rendőr hadnagy nevét viselő Somorjai Gábor Emlékversenyt és Nemzetközi Rendészeti Szakmai Kupát.

Az indulók között rendőrhallgatók, hivatásos rendőrök, több rendőri műveleti egység, a honvédség csapatai, fegyveres biztonsági őrök és külföldi rendőrcsapatok is képviseltették magukat.

A versenyzőknek a kilenc állomás során többek között taktikai elsősegélynyújtásban, lövészetben kellett összemérni a tudásukat, de akadálypályát is teljesíteniük kellett, és voltak erőnléti, ügyességi, intézkedéstaktikai feladatok is.

A Mecsek Közterületi Támogató Alosztály öt kommandósa a magyar rendőri műveleti egységek kategóriában harmadik helyezést ért el.

 

