Nagyot mentek a baranyai kommandósok

A közelmúltban rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és a Ludovika Sportegyesület a fiatalon elhunyt rendőr hadnagy nevét viselő Somorjai Gábor Emlékversenyt és Nemzetközi Rendészeti Szakmai Kupát.

Az indulók között rendőrhallgatók, hivatásos rendőrök, több rendőri műveleti egység, a honvédség csapatai, fegyveres biztonsági őrök és külföldi rendőrcsapatok is képviseltették magukat.