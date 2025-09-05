„Nem lenne meglepő, ha valaki önbíráskodásig jutna” – árulta el a baranyai település polgármestere

Ahogy arról már többször beszámoltunk, jó ideje megkeseríti egy nagytestű kutya Vajszló község lakóinak életét. A hatalmas eb miatt a helyiek az iskolába csak kísérettel engedik el a gyerekeket, míg mások a játszótérre sem mernek kimenni. Az állat folyamatosan kiszökik, megoldást pedig eddig senki nem talált a problémára, hiába kaptak jókora büntetéseket a tulajdonosok. Sikerült elérnünk a település polgármesterét, Teleki Dávidot, aki elárulta, ő is megörökölte a problémát – amelyre nehéz megoldást találni. A vezető készségesen állt a rendelkezésünkre, elmesélte tapasztalatait az üggyel kapcsolatban.

Ez a nagytestű kutya keseríti meg a vajszlóiak életét.

Forrás: Olvasói fotó

Nincs megoldás a nagytestű kutya megfékezésére

A polgármester úr elismerte lapunknak, hogy valóban egy régóta fennálló problémáról beszélünk, amire sajnos ők sem tudnak megoldást kínálni − a nagytestű kutya gazdáinak kellene megfékezni az állatot. Továbbá szó esett arról is, hogy az önkormányzatnak van szerződése gyepmesterrel, de ő sem intézkedhet.