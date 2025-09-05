47 perce
„Nem lenne meglepő, ha valaki önbíráskodásig jutna” – árulta el a baranyai település polgármestere
Sikerült megszólaltatnunk Vajszló vezetőségét is. A nagytestű kutya közben továbbra is a falut járja.
Ahogy arról már többször beszámoltunk, jó ideje megkeseríti egy nagytestű kutya Vajszló község lakóinak életét. A hatalmas eb miatt a helyiek az iskolába csak kísérettel engedik el a gyerekeket, míg mások a játszótérre sem mernek kimenni. Az állat folyamatosan kiszökik, megoldást pedig eddig senki nem talált a problémára, hiába kaptak jókora büntetéseket a tulajdonosok. Sikerült elérnünk a település polgármesterét, Teleki Dávidot, aki elárulta, ő is megörökölte a problémát – amelyre nehéz megoldást találni. A vezető készségesen állt a rendelkezésünkre, elmesélte tapasztalatait az üggyel kapcsolatban.
Nincs megoldás a nagytestű kutya megfékezésére
A polgármester úr elismerte lapunknak, hogy valóban egy régóta fennálló problémáról beszélünk, amire sajnos ők sem tudnak megoldást kínálni − a nagytestű kutya gazdáinak kellene megfékezni az állatot. Továbbá szó esett arról is, hogy az önkormányzatnak van szerződése gyepmesterrel, de ő sem intézkedhet.
A gyepmesternek van szolgáltatási szerződése az önkormányzattal, pont a tavalyi év februárjában lett módosítva az új árakkal, szolgáltatási díjakkal. Viszont, ami a legfontosabb ebben az ügyben szerintem, ezt próbálom a lakosság felé is kommunikálni, hogy ez a gyepmesteri szerződés kóbor ebek befogására van, ennek az állatnak pedig van otthona, így a szakember nem tudja befogni és elvinni. Tavaly októberben léptem hivatalba, én is már ezzel a problémával úgymond kész tényként találkoztam. Nekünk sajnos már nem terjed ki tovább a hatáskörünk, a jegyző asszonytól is elvették a hatáskörét, amit tudott, ő megtett, többször felszólította az eb tulajdonosát, kiküldte nekik értesítésbe azt, hogy ez már a rendőrségre tartozó ügy, ez már szabálysértési eljárás, tehát ez nem önkormányzati jogkör.
A pénzbüntetések sem segítettek
Csak az elmúlt tíz hónapban, amióta polgármester vagyok, többször kellett sajnos őket figyelmeztetni. Pontos számokat nem tudok, de nagyon nagy összegeket fizettek már ki bírságra, és valahogy mégis újra és újra megszökik az eb. A bírságra kifizetett pénzből már aranyból lévő kennelt lehetett volna építeni. Most újra fogok beszélni a családdal.
A lakók türelmetlenek, előbb-utóbb lépni fognak
Próbáltam kifejteni a tulajdonosoknak is, hogy nagyon nem szeretném, hogyha egyik nap ők lennének fölháborodva és jönnék és vernék az ajtómat, és nem a saját nyugalmam miatt, hanem azért, mert én is állatbarát vagyok. Nekünk is van kutyánk, mi is befogadott kutyát nevelünk, tehát tudom, hogy ez mivel meg hogy jár, de sajnos előbb-utóbb nem lenne meglepő, hogyha valaki az önbíráskodásig jutna valamilyen úton-módon a kutya kárára
− vetítette előre baljósan a polgármester, hozzátette, nem szívesen ébredne egy olyan cikkre, hogy valaki megfékezte a vajszlói kutyát.
A lakosok szerencsére a kutya pártját fogják, nem szeretnék, ha az eben csattanna az ostor, ugyanakkor félnek attól, hogy tragédia lesz a dolog vége. Teleki Dávid elárulta lapunknak, hogy a tulajdonosok tettek már pár látszat intézkedést annak érdekében, hogy a kutya ne tudjon elszökni, ám egyelőre egyik sem ért célt, pedig lenne lehetőségük egy komolyabb kennel felállítására is.