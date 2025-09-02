Rettegés a baranyai faluban − babakocsikkal menekülnek a lakosok

Ott kezdődik az egész, hogy ez probléma már így évek óta húzódik. Legalább két éve, időszakosan, valószínű köze van a kutyák párzási időszakához, olyankor ez a kutya szabadon járja a falut. Én buszsofőr vagyok, számtalanszor találkoztam vele reggel fél 5-kor, hát tele volt a gatya rendesen. Volt olyan, hogy mentem reggel dolgozni, gyalogoltam ki a buszhoz a buszmegállóba, és az utcánk végén ketten-hárman biciklivel álltak, és kérdeztem tőlük, hogy mire várnak itt hajnalban fél ötkor, és akkor mondják, hogy nem mernek elmenni, mert ott a kutya.

Ugye a pékségben vagy a kenyérgyárban, meg egyéb munkahelyeken már hajnalban kezdődik a munka, és akkor kerülgetjük a kutyát, vagy próbálunk másik útvonalon menni, ha látjuk, hogy kint van. Ez egy hatalmas nagy kutya, elég félelmetes, és hát egyszer kell, hogy meggondolja magát. Mindenhova bemegy, körülnéz, ahol a kapu nyitva van. Úgy tudom, hogy tavalyi évben egy kiskutyát meg is ölt. Amikor ez az egész kezdődött, még a kutya tulajdonosai voltak felháborodva. Itt sokan kerülik a konfliktust, nem akarnak szólni. Nekem most már elegem van, mert nekem a kisfiamat megtámadta egy kutya, mikor még kétéves volt, ő azóta retteg a kutyáktól. Mi most reggel úgy vittük iskolába, az a szerencse, hogy ma szabadnapos vagyok, ma megyek elé. De ugye vannak napok, amikor nem tudjuk ezt megoldani. 300 méterre lakunk az iskolától, de ezen a 300 méteren féltjük a gyereket, mert mindig az iskola környékén jár ez a kutya. Hiába született erről Facebook-poszt és újságcikk, szombaton és vasárnap is, illetve hétfőn is kiszökött az állat.