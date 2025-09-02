szeptember 2., kedd

Egyre dühösebbek a helyiek

1 órája

Rettegés a baranyai faluban − babakocsikkal menekülnek a lakosok

„300 méterre lakunk az iskolától, de ezen a 300 méteren féltjük a gyereket.” Egy nő is megsebesült, mert futott felé a nagytestű kutya.

Bama.hu
Buksi rettegésben tartja a környéket.

Buksi rettegésben tartja a környéket.

Forrás: Olvasói fotó

Ahogy arról már pár nappal ezelőtt beszámoltunk, egy nagytestű kutya tartja rettegésben Vajszló lakosságát. A helyiek a játszótérre sem mernek kimenni, félelmük pedig beigazolódott, az iskolakezdésre sem oldódott meg a probléma: a félelmetes állat továbbra is járja a környéket – a lakók megkeresték lapunkat kétségbeesésükben. 

nagytestű kutya
A nagytestű kutya házak udvarára is gond nélkül behatol.
Forrás: Olvasói fotó

Nagytestű kutya rója az utcákat, a lakók rettegnek

Vajda Zsolt vajszlói lakos kereste meg lapunkat azzal a problémával, amely az egész települést érinti, és sokaknak kellemetlenséget okoz. A nagytestű kutya miatt a helyiek már munkába is alig tudnak eljutni, valamint a gyerekeket kísérni kell az iskolába. Zsolt, aki buszsofőrként dolgozik, gyakran látja már hajnalban az állatot az utcákon, elmondása szerint a helyiek mind egyetértenek abban, hogy cselekedni kellene az illetékeseknek. A legutóbb épp egy ház udvarán sikerült lefotózni a hatalmas ebet.

Ott kezdődik az egész, hogy ez probléma már így évek óta húzódik. Legalább két éve, időszakosan, valószínű köze van a kutyák párzási időszakához, olyankor ez a kutya szabadon járja a falut. Én buszsofőr vagyok, számtalanszor találkoztam vele reggel fél 5-kor, hát tele volt a gatya rendesen. Volt olyan, hogy mentem reggel dolgozni, gyalogoltam ki a buszhoz a buszmegállóba, és az utcánk végén ketten-hárman biciklivel álltak, és kérdeztem tőlük, hogy mire várnak itt hajnalban fél ötkor, és akkor mondják, hogy nem mernek elmenni, mert ott a kutya. 

Ugye a pékségben vagy a kenyérgyárban, meg egyéb munkahelyeken már hajnalban kezdődik a munka, és akkor kerülgetjük a kutyát, vagy próbálunk másik útvonalon menni, ha látjuk, hogy kint van. Ez egy hatalmas nagy kutya, elég félelmetes, és hát egyszer kell, hogy meggondolja magát. Mindenhova bemegy, körülnéz, ahol a kapu nyitva van. Úgy tudom, hogy tavalyi évben egy kiskutyát meg is ölt. Amikor ez az egész kezdődött, még a kutya tulajdonosai voltak felháborodva. Itt sokan kerülik a konfliktust, nem akarnak szólni. Nekem most már elegem van, mert nekem a kisfiamat megtámadta egy kutya, mikor még kétéves volt, ő azóta retteg a kutyáktól. Mi most reggel úgy vittük iskolába, az a szerencse, hogy ma szabadnapos vagyok, ma megyek elé. De ugye vannak napok, amikor nem tudjuk ezt megoldani. 300 méterre lakunk az iskolától, de ezen a 300 méteren féltjük a gyereket, mert mindig az iskola környékén jár ez a kutya. Hiába született erről Facebook-poszt és újságcikk, szombaton és vasárnap is, illetve hétfőn is kiszökött az állat. 

Csak akkor lépnek, ha már megtörténik a tragédia?

A vasárnap folyamán háromszor járt itt a kutya, jön érte a gazdája egy platós autóval, fölteszi a platóra, elviszi, egy órán belül itt a kutya újra. Már többször figyelmeztették őket, állítólag már meg is lettek büntetve, és most már odáig jutottunk, hogy mindenki fölteszi a kezét, nem tudnak mit csinálni. Felhívtam a 112-t, ők azt mondták, hogy a gyepmesternek kell szólni, őket akkor hívjam, ha már megharapott a kutya valakit. 

Felhívtam a gyepmestert, ő utánanézett és visszahívott engem, nincsen szerződése az önkormányzattal. Úgyhogy ő így nem tud kijönni. És akkor itt be is zárult a kör, és megy minden tovább. Van kutyám, én egy állatbarát ember vagyok, és én is úgy gondolom, hogy a kutya tehet a legkevésbé erről. Ez a baj, hogy mindig megvárják minden ilyen hasonlónál, amíg baj történik. Itt van olyan anyuka, aki tolta a babakocsit és hanyatt-homlok menekült, futva, a babakocsival. Azt hiszem, hogy két gyerekkel volt, egyiket a hóna alá kapta, másik a babakocsiban volt. Nagyon sokszor kell logisztikáznunk a párommal a gyerekek kapcsán, mert sehova sem mehetünk gyalog, vagy kerékpárral. Hozunk-viszünk mindenkit a buszra, kozmetikába, iskolába, edzésre. Elmesélte egy hölgy a boltban, hogy beugrott egy kapun egyszer, mert biciklivel volt, és ment felé ez a kutya, átugrotta a kaput, és igazából megsérült abban, hogy be kellett ugorjon egy udvarba.

  • Az ügyben megkerestük a vajszlói önkormányzatot is, amint válaszolnak kérdéseinkre, frissítjük cikkünket, vagy új cikkel jelentkezünk.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
