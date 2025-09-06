szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

31 perce

Napelemek támogatják a zavartalan fürdőzést

Címkék#rendszer#mennyiség#forint#technológia#projekt#Harkányi Gyógyfürdő

Kaszás Endre
Napelemek támogatják a zavartalan fürdőzést

Befejeződött a Harkányi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése, amely során napelemes rendszert telepítettek. Az elnyert 305,99 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megvalósult beruházási projekt hozzájárul a létesítmény épületegyüttesének energetikai hatékonyságának növeléséhez.

A technológiának köszönhetően a fürdő által felhasznált villamos energia egy részét megújuló energiaforrásból állítják elő, így a fosszilis energiahordozókból származó energia felhasznált mennyisége és az általuk kibocsátott üvegházhatású gázok is csökkennek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu