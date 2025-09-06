Fejlesztés
31 perce
Napelemek támogatják a zavartalan fürdőzést
Befejeződött a Harkányi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése, amely során napelemes rendszert telepítettek. Az elnyert 305,99 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megvalósult beruházási projekt hozzájárul a létesítmény épületegyüttesének energetikai hatékonyságának növeléséhez.
A technológiának köszönhetően a fürdő által felhasznált villamos energia egy részét megújuló energiaforrásból állítják elő, így a fosszilis energiahordozókból származó energia felhasznált mennyisége és az általuk kibocsátott üvegházhatású gázok is csökkennek.
