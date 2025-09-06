szeptember 6., szombat

Játékok cserélhetnek gazdát

Napi cuki: jön a Kicsik Piaca, különleges vásárral

A legapróbbak is kereskedhetnek Cserkúton.

Tóth Dávid
Szeptember 27-én, szombaton 9 és 12 óra között különleges vásárra várják a gyerekeket és családjaikat a cserkúti önkormányzat udvarán, a „Kispiac”-on. A Kicsik Piaca lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy eladják megunt játékaikat, holmijaikat, vagy akár zsebpénzt keressenek, miközben mások kincseire is lecsaphatnak.

A vásárra 6 éves kortól lehet jelentkezni, a regisztrációhoz a gyermek neve mellett a kísérő adataira is szükség van. Előzetes jelentkezés Jánosity Gyöngyinél lehetséges 2025. szeptember 25-ig a +36 70 235 4140-es telefonszámon.

Fontos tudnivaló, hogy a gyerekek csak nagykorú felügyelete mellett árusíthatnak. A szervezők kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal tízórait és gondoskodjanak a szükséges felszerelésekről.

A Kicsik Piaca nemcsak remek alkalom a játékok új gazdára találására, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a gyerekek megtapasztalhatják a vásár hangulatát és a saját kis kereskedés örömét.

 

 

