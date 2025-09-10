szeptember 10., szerda

Bomba

2 órája

NATO-riasztás és baranyai aknák: amikor a háború átér a határon

Címkék#bomba#NATO#határ

Baranya határában aknák voltak a délszláv háború idején. Baranyában tudják, hogy súlyos figyelmeztetés az orosz drónok belépése egy NATO-ország, Lengyelország légterébe.

Bóka Máté Ciprián
Szeptember 10-én hajnalban több feltételezett orosz drón Lengyelország légterébe hatolt be Nyugat-Ukrajna felől. A NATO-ország megerősítette: katonai művelet keretében semlegesítették a támadó eszközöket. A varsói Chopin repülőteret ideiglenesen lezárták, a lengyel vadászgépeket riadóztatták, és a NATO-t is tájékoztatták a történtekről.  

NATO-országként kellett az magyar határon az aknákat felszedni
A délszláv háború elején még nem voltunk NATO-ország, akkor telepítettek aknákat a magyar-horvát határ baranyai szakaszára 

A NATO-országban éles helyzet alakult ki

Ez az első alkalom a 2022-ben kirobbant ukrajnai háború óta, hogy egy NATO-ország közvetlenül lőtt le orosz katonai eszközöket a saját légterében – közölte az Origo.hu

Párhuzam: amikor Magyarország légtere is sérült

A baranyai és somogyi emberek számára nem ismeretlen a háború árnyéka. A délszláv háború idején, 1991. október 27-én a Jugoszláv Néphadsereg egyik MiG–21-es gépe két kazettás bombát dobott le a somogyi Barcs határában, Baranyától nem messze. Bár emberéletben nem esett kár, a település peremén komoly riadalmat okozott az incidens, és diplomáciai válságot váltott ki. A helyiek számára egyértelmű volt: a háború nem áll meg a határoknál.

Baranya más települései is megtapasztalták a konfliktus közelségét. A horvát–magyar határ mentén több helyen aknákat telepítettek, amelyeket csak évek múltán, a 2000-es években tudtak uniós támogatással felszámolni. Találtak gyalogsági botlódrótos és harckocsiaknákat, valamint kézigránátokat is. De többször is átlőttek a határon. A határ mellett élők közül volt olyan, aki aknákat is összeszedett.

A 78 kilométeres baranyai szárazföldi határszakasznak több mint fele, 49 kilométer volt fertőzött aknákkal. 

Menekültek Pécsen és környékén

A délszláv háború következtében tízezrek kerestek menedéket Magyarországon. Csak 1992-ben országosan mintegy 50.000 menedékkérőt tartottak nyilván, akik közül sokan Baranyában leltek ideiglenes otthonra. Pécsen, Mohácson, Harkányban, Szigetváron és Beremenden is működtek befogadó táborok, a helyiek és az egyházi közösségek segítségével. A Beremenden épült Megbékélés Kápolna emlékeztet a háború közvetlen következményeire. 

Miért fontos ez Baranyának és Somogynak?

A lengyelországi események újra eszünkbe juttatják, hogy Baranya és Somogy lakói három évtizeddel ezelőtt megtapasztalták, milyen amikor a szomszédban zajló fegyveres konfliktus átterjed. Magyarország a tíz évig tartó délszláv háború vége felé, 1999-ben lett NATO-ország. 

 

