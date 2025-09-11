szeptember 11., csütörtök

Nem adják fel a szúnyogok, újra irtani kell őket

Kaszás Endre
Nem adják fel a szúnyogok, újra irtani kell őket

A Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok, most pedig a nyárias szeptemberi időjárás miatt van még mindig helyenként jelentős szúnyogártalom.

A következő napokban a kifejlett rovarok ellen kell fellépni, a szakemberek földi permetezéssel, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel kezelik a települések lakott területeit. A legtöbb helyen az úgynevezett ULV-eljárást alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint 0,5 liter hektáranként – apró cseppekre porlasztva juttatják ki.

A tájékoztatás szerint ezen a héten négy vármegye negyvenöt településén végeznek kezeléseket a szakemberek: a Duna déli szakaszán, így Mohács környékén is gyérítik a vérszívókat. 

 

