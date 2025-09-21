Nem is gondolná: ez a hétköznapi alapanyag súlyos betegséget okozhat

A nyár vége, ősz eleje a befőzés időszaka. Készülnek a lekvárok, befőttek savanyúságok. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy mivel tartósítunk a befőzés során. Házi tartósításra használható a citromsav, a borkősav, valamint az aszkorbinsav. Ezeknek tulajdonsága többek között az is, hogy az ízesítés mellett a fehér húsú gyümölcsök barnulását is megakadályozzák. Fontos tudni, hogy tartósítószerek, mint például a nátrium-benzoát alkalmazása csak indokolt esetben és az előírt mennyiségben ajánlott.