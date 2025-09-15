szeptember 15., hétfő

Nem semmi: óriási nemzetközi sikert ért el a pécsi diáklány!

Címkék#kémia#verseny#csapatmunka

Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának 2025-ben végzett diákja, Kutas Katalin. A 8. Nemzetközi Kémiai Tornán (International Chemistry Tournament, IChTo), amelyet idén Bukarestben rendeztek meg, a Hungarian Team Green tagjaként bronzérmet szerzett.

Kutas Kata nemzetközi verseny
A bronzérmes magyar csapat tagja volt Kutas Kata
Fotó: Löffler Péter

A rangos verseny különlegessége, hogy a résztvevőknek összetett kémiai problémákra kell tudományosan megalapozott, kreatív válaszokat kidolgozniuk, majd angol nyelven bemutatni és megvitatni azokat. A sikerhez nemcsak alapos szaktudásra, hanem kiemelkedő kommunikációs és vitakészségre, valamint csapatmunkára is szükség volt.

 

