Biciklire fel

1 órája

Nem semmi táv: több, mint 100 kilométeres kerékpártúra indul Baranyában

Címkék#Szederkény#Csúza#Máriakéménd#Bóly#útvonal#kerékpártúra

A kerékpározás szerelmesei örülhetnek.

Tóth Dávid
Illusztráció.

Fotó: Karnok Csaba

„Dezső bácsi 83 – Mohács 500” kerékpártúra indul 2025. szeptember 20-án, az Erzsébet – Csúza – Erzsébet útvonalon.

A résztvevők reggel 8 órakor indulnak Erzsébet központjából, majd egy több települést érintő, mintegy 110 kilométeres távot teljesítenek. Az útvonal a következő településeken halad át: Erzsébet – Máriakéménd – Szederkény – Bóly – Nagynyárád – Sátorhely – Kölked – Darázs – Csúza, ahol az emlékhelynél lesz a fordulópont, majd ugyanazon az útvonalon tér vissza a mezőny Erzsébetre.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, kortól és nemtől függetlenül. Az eredményhirdetést követően közös vacsora zárja a programot, amely remek alkalom lesz a közösségi élmények megosztására.

Bővebb információ és jelentkezés:
Horváth János főszervező – +36 30 998 3396

 

