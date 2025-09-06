Nem semmi táv: több, mint 100 kilométeres kerékpártúra indul Baranyában

„Dezső bácsi 83 – Mohács 500” kerékpártúra indul 2025. szeptember 20-án, az Erzsébet – Csúza – Erzsébet útvonalon.

A résztvevők reggel 8 órakor indulnak Erzsébet központjából, majd egy több települést érintő, mintegy 110 kilométeres távot teljesítenek. Az útvonal a következő településeken halad át: Erzsébet – Máriakéménd – Szederkény – Bóly – Nagynyárád – Sátorhely – Kölked – Darázs – Csúza, ahol az emlékhelynél lesz a fordulópont, majd ugyanazon az útvonalon tér vissza a mezőny Erzsébetre.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, kortól és nemtől függetlenül. Az eredményhirdetést követően közös vacsora zárja a programot, amely remek alkalom lesz a közösségi élmények megosztására.

Bővebb információ és jelentkezés:

Horváth János főszervező – +36 30 998 3396