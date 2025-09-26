szeptember 26., péntek

Német kultúrharc a fókuszban – világhírű professzor érkezik Pécsre

Címkék#politológia#Ruhr Egyetem#Pécs#kultúrharc

A migráció, a klímaváltozás, a nemi szerepek vagy éppen az emlékezetpolitika körüli viták egyre élesebben osztják meg a német társadalmat. Sokan „kultúrharcként” (Kulturkampf) emlegetik ezeket a konfliktusokat – de vajon valóban erről van szó, vagy inkább mélyebb társadalmi átalakulás tükröződik bennük?

Bama.hu

E témában tart előadást Prof. Dr. Oliver W. Lembcke, a bochumi Ruhr Egyetem politológia professzora, az MCC vendégoktatója szeptember 29-én, hétfőn 17 órától az MCC pécsi képzési központjában (Czinderi utca 6.).

A „Kultúrharc Németországban? Politika és társadalom a polarizáció korában” című eseményen történelmi párhuzamok, aktuális társadalmi törésvonalak és jövőbeli forgatókönyvek is szóba kerülnek. Az előadás célja, hogy gondolkodásra ösztönözzön a demokrácia és az összetartás jelentőségéről a megosztottság korában. A beszélgetést Csaplár Tristan, a Magyar–Német Intézet kutatási koordinátora moderálja.

Az előadás német nyelven zajlik, de a szervezők szinkrontolmácsolást biztosítanak.

Az előadóról

Oliver W. Lembcke Berlinben született 1969-ben. Politológiát, jogot és történelmet tanult a Kieli Egyetemen, majd a Jénai Egyetemen szerzett doktori fokozatot, ahol később a Hellmuth Loening Államtudományi Központ ügyvezető igazgatója volt. Több német egyetemen tanított, 2020 óta a bochumi Ruhr Egyetem professzora. Kutatási területe a politika és a jog viszonya, ezen a téren számos hazai és nemzetközi intézményben dolgozott vendégoktatóként és kutatóként.

Az esemény ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt.

 

