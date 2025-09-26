Német kultúrharc a fókuszban – világhírű professzor érkezik Pécsre

Az előadóról

Oliver W. Lembcke Berlinben született 1969-ben. Politológiát, jogot és történelmet tanult a Kieli Egyetemen, majd a Jénai Egyetemen szerzett doktori fokozatot, ahol később a Hellmuth Loening Államtudományi Központ ügyvezető igazgatója volt. Több német egyetemen tanított, 2020 óta a bochumi Ruhr Egyetem professzora. Kutatási területe a politika és a jog viszonya, ezen a téren számos hazai és nemzetközi intézményben dolgozott vendégoktatóként és kutatóként.

Az esemény ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt.