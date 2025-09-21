Kapcsolat
1 órája
Népes delegációval látogatott erdélyi testvértelepülésére a baranyai falu
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: csikiphoto
Népes delegációval látogatott erdélyi testvértelepülésére Boda a napokban. A nyugat-mecseki faluból 28 fő vett részt a baráti látogatáson a Hargita megyei Csíkrákoson.
A remek erdélyi programok után Csíkrákosról is érkeztek vendégek Boda Szüreti Fesztiváljára, ahol tovább folytatódott a testvértelepülési kapcsolatok erősítése.
