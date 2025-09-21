Népes delegációval látogatott erdélyi testvértelepülésére a baranyai falu

Népes delegációval látogatott erdélyi testvértelepülésére Boda a napokban. A nyugat-mecseki faluból 28 fő vett részt a baráti látogatáson a Hargita megyei Csíkrákoson.

A bodaiak remek programokon vettek részt Csíkrákoson

Fotó: MW / Forrás: MW

A remek erdélyi programok után Csíkrákosról is érkeztek vendégek Boda Szüreti Fesztiváljára, ahol tovább folytatódott a testvértelepülési kapcsolatok erősítése.