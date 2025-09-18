A nyugdíjasokra utaznak a boltok, az utalványok kapcsán alakult ki a csata

Szeptembertől életbe lépett a legújabb segítség: minden nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amelyet piacokon, őstermelőknél és nagyobb üzletekben is beválthatnak. A nyugdíjas utalvány kézbesítés már zajlik, eddig több mint 800 ezer jogosult jutott hozzá, október közepéig pedig összesen közel 2,4 millióan részesülnek a támogatásban − árulta el maga a kormányfő. A boltok igyekeznek ezt a lehetőséget is kiaknázni, különböző akciókkal csábítják el a nyugdíjasokat.

Egyre több jogosult veheti át a nyugdíjas utalványt. A beváltóhelyek versenyeznek a nyugdíjasok kegyeiért, kuponokat és akciókat kínálnak.

Fotó: Török János / Forrás: MW/Illusztráció

A nyugdíjas utalvány beindította a marketinggépezetet

Az nyugdíjas élelmiszer-utalvány kiosztása még a napokban is történik, van, akihez még meg sem érkezett az állami támogatás, de már szembesülhetett azzal, hogy a nagyobb szupermarketet harcba szálltak a vásárlókért. Az utalványok beválthatók kereskedelmi láncokban, piacokon, őstermelőknél, pékségekben, hentesnél és zöldségesnél, de nem használhatók meleg étel, alkohol, dohány, vegyipari vagy kozmetikai termékek vásárlására.

Nyugdíjas utalvány beváltóhelyek: vásárlási kedvezményt és kuponokat ajánlanak

A nagyobb üzletláncok kapva kaptak az alkalmon, új akciók segítségével akarják magukhoz vonzani a nyugdíjasokat. Az Aldi például azt a kedvezményt kínálja, hogy aki 8000 forint feletti vásárlását részben, vagy egészben nyugdíjas utalványból rendezi, annak 1000 forintos kupont adnak ajándékba. A kuponok osztása a készlet erejéig, vagy október végéig tart, november 30-ig beválthatóak.

Spar akció: kisebb limit, kisebb kupon

A Spar az 5000 forint feletti nyugdíjas utalvánnyal történő vásárlás esetén 500 forintos kupont kínál, de fontos, hogy ne önkiszolgáló kasszánál fizessünk, csak ott tudják érvényesíteni a kedvezményt. A Spar, InterSpar üzletekben szintén október végéig osztogatják a kuponokat.

A Lidl szinte mindenben ugyanazt kínálja, mint a Spar, az apróbetűs részben lehetnek eltérések, de az 5000 forintos limit és az 500 forint értékű kupon megegyező.

Nyugdíjas utalvány fizetés

A Tesco sem akar kimaradni a sorból: 10% kedvezményt kínálnak azoknak, akik nyugdíjas utalványt használnak fizetőeszközként, ráadásul 2000 forintonként 100 forintos kuponnal jutalmazzák a vásárlást, amely egy következő alkalommal váltható be.