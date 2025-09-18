szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

21°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várják a nyugdíjasokat és az utalványokat

2 órája

A nyugdíjasokra utaznak a boltok, az utalványok kapcsán alakult ki a csata

Címkék#segítség#nyugdíjas#kedvezmény#utalvány

A boltok már taktikáznak, ezekkel az akciókkal próbálnak elcsábítani. Már közel egymillió nyugdíjas vehette át a nyugdíjas utalványt.

Bama.hu
A nyugdíjasokra utaznak a boltok, az utalványok kapcsán alakult ki a csata

Több multi cég is kihasználja a lehetőséget: nyugdíjas utalvány akciók kerültek bevezetésre.

Forrás: MW

Fotó: KALLUS GYOERGY

Szeptembertől életbe lépett a legújabb segítség: minden nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amelyet piacokon, őstermelőknél és nagyobb üzletekben is beválthatnak. A nyugdíjas utalvány kézbesítés már zajlik, eddig több mint 800 ezer jogosult jutott hozzá, október közepéig pedig összesen közel 2,4 millióan részesülnek a támogatásban − árulta el maga a kormányfő. A boltok igyekeznek ezt a lehetőséget is kiaknázni, különböző akciókkal csábítják el a nyugdíjasokat.

nyugdíjas utalvány beváltóhelyek
Egyre több jogosult veheti át a nyugdíjas utalványt. A beváltóhelyek versenyeznek a nyugdíjasok kegyeiért, kuponokat és akciókat kínálnak.
Fotó: Török János / Forrás: MW/Illusztráció

A nyugdíjas utalvány beindította a marketinggépezetet

Az nyugdíjas élelmiszer-utalvány kiosztása még a napokban is történik, van, akihez még meg sem érkezett az állami támogatás, de már szembesülhetett azzal, hogy a nagyobb szupermarketet harcba szálltak a vásárlókért. Az utalványok beválthatók kereskedelmi láncokban, piacokon, őstermelőknél, pékségekben, hentesnél és zöldségesnél, de nem használhatók meleg étel, alkohol, dohány, vegyipari vagy kozmetikai termékek vásárlására.

Nyugdíjas utalvány beváltóhelyek: vásárlási kedvezményt és kuponokat ajánlanak

A nagyobb üzletláncok kapva kaptak az alkalmon, új akciók segítségével akarják magukhoz vonzani a nyugdíjasokat. Az Aldi például azt a kedvezményt kínálja, hogy aki 8000 forint feletti vásárlását részben, vagy egészben nyugdíjas utalványból rendezi, annak 1000 forintos kupont adnak ajándékba. A kuponok osztása a készlet erejéig, vagy október végéig tart, november 30-ig beválthatóak.

Spar akció: kisebb limit, kisebb kupon

A Spar az 5000 forint feletti nyugdíjas utalvánnyal történő vásárlás esetén 500 forintos kupont kínál, de fontos, hogy ne önkiszolgáló kasszánál fizessünk, csak ott tudják érvényesíteni a kedvezményt. A Spar, InterSpar üzletekben szintén október végéig osztogatják a kuponokat.

A Lidl szinte mindenben ugyanazt kínálja, mint a Spar, az apróbetűs részben lehetnek eltérések, de az 5000 forintos limit és az 500 forint értékű kupon megegyező.

Nyugdíjas utalvány fizetés

A Tesco sem akar kimaradni a sorból: 10% kedvezményt kínálnak azoknak, akik nyugdíjas utalványt használnak fizetőeszközként, ráadásul 2000 forintonként 100 forintos kuponnal jutalmazzák a vásárlást, amely egy következő alkalommal váltható be.

Ezek a multi cégek hamar felismerték, hogy mekkora vásárlóerő rejlik a nyugdíjasokban, így hamar cselekedtek és létrehozták a nyugdíjas utalvány akciókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu