Ne felejtsük el benyújtani az igénylést

53 perce

Itt vannak a részletek: ekkortól érkeznek a támogatások, ezekre az iratokra lesz szükség

Nemsokára átvehetik a jogosultak a támogatásokat.

Forrás: MW

Fotó: Darnay Katalin

Kővágótöttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025/26 tanévben is segíti a településen életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel rendelkező óvodás, illetve bölcsődés korú gyermeket nevelő szülőket. 

A támogatás feltételei: 

- Óvodai/bölcsődei igazolás, hogy a gyermek be van íratva és rendszeresen látogatja az intézményt. 

- A településen állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolat a gyermek és a szülő részéről.

Az igényléshez az iratok beadási határideje: 2025.09.30, kedd. A támogatás kifizetésének kezdete: 2025.10.01.-től indul, 8:00 és 15:30 között a hivatalban.

Ez is érdekelhet: kiosztották a nyugdíjas élelmiszer utalványokat

Már közel egymillió nyugdíjas megkapta a 30 ezer forint értékű nyugdíjas utalványt, mondta el a miniszterelnök

 

