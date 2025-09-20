Itt vannak a részletek: ekkortól érkeznek a támogatások, ezekre az iratokra lesz szükség

Kővágótöttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025/26 tanévben is segíti a településen életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel rendelkező óvodás, illetve bölcsődés korú gyermeket nevelő szülőket.

A támogatás feltételei:

- Óvodai/bölcsődei igazolás, hogy a gyermek be van íratva és rendszeresen látogatja az intézményt.

- A településen állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolat a gyermek és a szülő részéről.

Az igényléshez az iratok beadási határideje: 2025.09.30, kedd. A támogatás kifizetésének kezdete: 2025.10.01.-től indul, 8:00 és 15:30 között a hivatalban.

