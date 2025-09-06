Nem mindegy, hogy Facebookkal vagy TikTokkal indítod a napod – sokat elárul rólad

A nők általában korábban, átlagosan reggel 7 órakor veszik a kezükbe az okostelefonjukat először a nap folyamán, míg a férfiak 15 perccel később kapcsolódnak be a digitális világba. Késő este viszont a férfiak használják tovább a telefonjukat - derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készült, a fiatalok platformhasználati szokásait vizsgáló kutatás eredményeiből. A megállapítások szerint a telefonhasználat reggeli csúcsideje 6 és 8 óra közé, az esti pedig 22 és 24 óra közé tehető.

Az okostelefon-használati szokások a mentális állapotot is tükrözik, egy friss kutatás szerint.

Az okostelefon használatánál a pihenőidő ismeretlen fogalom

Kimutatták azt is, hogy a pihenőidő a mobiltelefon-használatnál ismeretlen fogalom – csak akkor nem használjuk a készüléket, ha alszunk.

A kutatás átfogó képet nyújt a magyarországi fiatalok és fiatal felnőttek okostelefon-használati szokásairól – a 16 és 36 év közötti korosztályról, a vizsgálat eredményei szerint általánosságban elmondható, hogy ébredés után az alkalmazások közül először a Facebookra és a Messengerre pillantanak, ugyanakkor, míg a fiatalabbak elsősorban a vizuális, gyors tartalmakat keresik, és arra kíváncsiak, hogy mi történt az Instán vagy a TikTokon, amíg aludtak, addig az idősebbek inkább információkereséssel vagy üzenetváltással indítják a napot.

A kutatás a mentális jóllét és a telefonhasználat összefüggéseit is górcső alá vette – akik hajlamosabbak a szorongásra vagy a depresszióra, inkább önreprezentációra, és a valóság előli menekülésre használják a közösségi médiát, mint kapcsolattartásra. Azok, akik jobb érzelmi állapotban vannak, lényegesen ritkábban használják a közösségi médiát a menekülés vagy az unaloműzés eszközeként. A fiatalabbak, amikor lehangoltabbak, a TikTokot, míg az idősebbek inkább a Facebookot és a YouTube-ot pörgetik. A kutatás megállapításai szerint általánosságban elmondható, hogy akik rosszabbul vannak, akár kétszer annyi időt is eltöltenek a passzív szórakozást nyújtó felületeken, mint a kiegyensúlyozottabb kortársaik.