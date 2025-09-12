Sztárvendég érkezett: az X-faktor korábbi győztese ezt üzente a pécsi diákoknak (GALÉRIA+VIDEÓ)

A pécsi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tornatermében életre szóló élményben lehetett részük a diákoknak. Oláh Gergő énekes tartott motivációs előadást és minikoncertet pénteken. Az alkalmon részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos is, aki bevezetőjében hangsúlyozta: a zenész története jó példája annak, hogy soha nem szabad feladni. Bármilyen nehézségekkel kellett is szembenéznie, mindig volt célja: bebizonyítani, hogy értékes ember, és képes valamiben igazán jónak lenni.

Oláh Gergő egy rögtönzött minikoncertet is adott Pécsen. Fotó: Löffler Péter

Oláh Gergő mára már országosan ismert és elismert énekes, az X-Faktor 2012-ben sugárzott, harmadik szériájának győztese, a Roma Soul zenekar frontembere. De a sikerig vezető út rögös volt számára. Karancslapujtőn született szerény körülmények közé. Az X-Faktorba jelentkezés előtt közmunkásként, segédmunkásként dolgozott. Nézz Fel című előadásában a mai fiatal generációt, a hátrányos helyzetű gyerekeket szólítja meg, akik nem látják, vagy nem tudják, miben tehetségesek és merre induljanak el az életben.

Oláh Gergő üzenete a diákoknak:

Az énekes arról beszélt, hogy a mai fiatalok rengeteg kihívással néznek szembe egy felgyorsult, elvárásokkal teli világban, ahol a közösségi média gyakran torzítja az értékrendet. Rávilágított, hogy azok a gyerekek, akik nem kapnak elegendő figyelmet és útmutatást otthon, könnyen céltalanul sodródhatnak, vagy lelki sebekkel válnak felnőtté.