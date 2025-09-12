1 órája
Sztárvendég érkezett: az X-faktor korábbi győztese ezt üzente a pécsi diákoknak (GALÉRIA+VIDEÓ)
Hazánk egyik kedvelt énekesét köszönthették a pécsi általános iskola diákjai péntek délelőtt. Oláh Gergő nem csupán népszerű dalait adta elő, hanem saját élettörténetét elmesélve motiválta a hallgatóságot arra, hogy érdemes tanulni, a tehetséggel foglalkozni, tudatos életet élni.
A pécsi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tornatermében életre szóló élményben lehetett részük a diákoknak. Oláh Gergő énekes tartott motivációs előadást és minikoncertet pénteken. Az alkalmon részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos is, aki bevezetőjében hangsúlyozta: a zenész története jó példája annak, hogy soha nem szabad feladni. Bármilyen nehézségekkel kellett is szembenéznie, mindig volt célja: bebizonyítani, hogy értékes ember, és képes valamiben igazán jónak lenni.
Oláh Gergő mára már országosan ismert és elismert énekes, az X-Faktor 2012-ben sugárzott, harmadik szériájának győztese, a Roma Soul zenekar frontembere. De a sikerig vezető út rögös volt számára. Karancslapujtőn született szerény körülmények közé. Az X-Faktorba jelentkezés előtt közmunkásként, segédmunkásként dolgozott. Nézz Fel című előadásában a mai fiatal generációt, a hátrányos helyzetű gyerekeket szólítja meg, akik nem látják, vagy nem tudják, miben tehetségesek és merre induljanak el az életben.
Oláh Gergő üzenete a diákoknak:
Az énekes arról beszélt, hogy a mai fiatalok rengeteg kihívással néznek szembe egy felgyorsult, elvárásokkal teli világban, ahol a közösségi média gyakran torzítja az értékrendet. Rávilágított, hogy azok a gyerekek, akik nem kapnak elegendő figyelmet és útmutatást otthon, könnyen céltalanul sodródhatnak, vagy lelki sebekkel válnak felnőtté.
Célom, hogy útmutatást adjak ezeknek a srácoknak és azoknak a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, kilátástalan életű embereknek, szülőknek, fiataloknak, akik a sok gond, teher, elnyomás, pénztelenség miatt, nem látnak már tovább attól az életszínvonaltól, amiben élnek – hangsúlyozta Oláh Gergő.
Az X-faktor győztese minikoncerttel örvendeztette meg a pécsi iskolásokatFotók: Löffler Péter
Hangsúlyozta: „egészséges lélek, egyenlő sikeres élet”, ezért arra buzdította a diákokat, hogy higgyenek magukban, Istenben, a kemény munkában, és merjenek tenni a jobb jövőért. Saját példáján keresztül mutatta meg, hogy bárki képes kitörni nehéz körülmények közül, ha van hite és kitartása.
Ha az életed értékes idejét értéktelen, üres semmitmondó dolgokkal töltöd el, akkor ilyenné válsz. De értékes, motiváló dolgokkal, fejlesztéssel, tanulással is tudod tölteni az idődet – fogalmazott az énekes.
A motivációs beszéd végén az énekes két slágerét is előadta, melyet a diákok és tanárok kitörő örömmel, nagy tapssal jutalmaztak. S az előadás végén nem maradhatott el az egyéni fotózkodás, csoportkép készítés sem a kedvenccel.