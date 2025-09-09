Megtaláltuk az legöregebb pécsi oldtimert!

A pécsi oldtimer klub tagja, Murányi Sándor birtokában van egy igazi kincs: egy 1929-ben gyártott Ford Model A-t, amely 3236 ccm-es motorral és 29 kW (35 lóerő) teljesítménnyel hódította meg a világot. Ez a legendás autó ma is lenyűgözi a nézőket elegáns formáival és korhű részleteivel – igazi időutazás egy másik korszakba. A klubtagok között, Kovács László 1968-as BMW 1600-2-je (1573 ccm, 85 LE) a német autógyártás aranykorát idézi. Emellett Schván János 1966-os Wartburg 1000-ese (991 ccm, 50 LE) sokak számára a keletnémet mindennapok nosztalgikus szimbóluma. A 100 áves Ford modellel, a BMW-vel és az ősrégi Wartburggal akár magunk is összefuthatunk.

A legöregebb pécsi oldtimer: a Ford Modell A

Nemcsak Pécsen vannak ilyen különlegességek, hiszen a Zaol.hu írt arról, hogy a fővárosban élő Sanyi bácsinak egy 77 ezer kilométert futott, első generációs, 31 éves Opel Astrája van, amit újonnan vett egy Skoda Favorit után. Sanyi bácsi azonban most aggódik, hogy 90 évesen vajon meghosszabbítják-e a jogosítványát.

Figyelem! Jön a három napos oldtimer találkozó!

Mindenesetre felejthetetlen hétvége vár minden baranyai klasszikus autó és baráti társaság szerelmesére: szeptember 19–21. között újra dübörögnek a motorok a hagyományos veteránautó találkozón. Az Pécsi Oldtimer Club által szervezett háromnapos esemény során a résztvevők nemcsak a Mecsek festői tájait fedezhetik fel, hanem a bikali Élménybirtok középkori varázsát és Pécs belvárosának hangulatát is átélhetik.

A program változatos: a vendégek pénteken érkeznek Sikondára, ahol wellness és közös vacsora indítja a hétvégét. Szombaton konvojban indul a mezőny Bikalra, ahol a középkor életre kel: királyi lakoma, lovagi torna és a középkori vásár világa várja a látogatókat. Vasárnap Pécs főterén, a Széchenyi téren sorakoznak fel a gyönyörű veteránok, ahol bárki megcsodálhatja a klasszikus autócsodákat.