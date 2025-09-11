4 órája
"Mindannyiunknak megvan az az optimális zónája, ahol a leghatékonyabbak tudunk lenni"
A közönség részéről számos kérdés érkezett a Teljesítménypszichológia I. - Az emberi funkcionális és diszfunkcionális teljesítmény pszichológiája kötet szerkesztője felé, aki dedikálta is a megvásárolt könyveket a beszélgetés után.
Fotó: Laura Nagy
Sportolóként rengeteget tanulhatunk a rendőröktől, katonáktól azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet huzamosabb ideig fókuszban maradni és helytállni hatalmas nyomás alatt is. Mindenkinek megvan az az optimális zónája, ahol a legjobban tud teljesíteni.
– világított rá Fülöp Ákos, a pécsi MCC keddi telt házas könyvbemutatóján, melyet Tápai Anna, a pécsi MCC pszichológus hallgatója moderált.
Az MCC Mindset Pszichológia Iskola, Sport- és Teljesítmény Műhely vezetője elmondta:
Ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni, nem elég a fizikai felkészülés. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mentális egészséget. Ma már tudjuk ezt, nem véletlen, hogy az élsportolókkal az edzők mellett már egy egész team foglalkozik. Dietetikus, masszőr, sportpszichológus, mind azon dolgozik, hogy a sportoló a legjobbat hozza ki magából minden téren, úgy, hogy testileg, lelkileg egészséges maradjon.
A szakember rámutatott: egy vizsga, vagy verseny előtt kell egy egészséges izgalom, ami szintén a stressznek egy formája. Ez készíti fel a szervezetet arra, hogy most valami olyan teljesítményt kell produkálni, amire egy hétköznapi szituációban nincs szükség. Csak így tudunk helyt állni. A fontos, hogy ez az izgalom egészséges mértékű maradjon, és csak akkor álljon fenn, amikor szükségünk van rá.
Fülöp Ákos nem győzte hangsúlyozni a mentális egészség fontosságát, szerinte ugyanis a világ legjobb sportolója, egy igazi favorit is, egy pszichológiai hatás miatt egy pillanat alatt át tud kerülni olyan fiziológiai állapotba, ahol képtelen teljesíteni. Ezért nagyon fontos mind a fizikai, mind a mentális fejlesztés.