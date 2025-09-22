szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meddig lesz ez így?

1 órája

Óraátállítás: itt a pontos dátum, ezen a napon alszunk többet

Címkék#óraátállítás#Európai Unió#dátum

Ez a kérdéskör hosszú évek óta vitatott téma az Európai Unióban, sokan várják, mikor szüntetik meg véglegesen a gyakorlatot. Magyarországon azonban 2025 őszén ismét sor kerül az óraátállításra.

Bama.hu

Sokan kíváncsiak, pontosan mikor kell elvégezni a váltást októberben, és vajon közel van-e már az utolsó alkalom. Mivel egyelőre nincs hivatalos döntés az óraátállítás eltörléséről, idén ősszel is visszatérünk a téli időszámításhoz.

Óraátállítás: ezen a napon alszunk többet
Óraátállítás: idén ősszel is egy órával többet fogunk aludni
Fotó: Hegedűs Márk

Mikor lesz óraátállítás idén ősszel?

Az átállás szokás szerint október utolsó vasárnapjára esik: 2025-ben ez október 26-a lesz. Aznap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszatekerni az órát. Ez a változás azt eredményezi, hogy a reggelek világosabban indulnak, viszont az esték hamarabb sötétednek be. A nyári és téli időszámítás rendszere hazánkban 1996 óta ugyanazon elv szerint működik: március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig vissza kell állítani az órákat.

Érdekesség, hogy az átállás időpontja nem esik egybe a csillagászati évszakváltásokkal. 2025-ben például az őszi nap-éj egyenlőség szeptember 22-én következik be, de az óraátállítás csak több mint egy hónappal később, október 26-án történik meg. A csillagászati tél december 21-én veszi kezdetét, míg a következő, tavaszi előreállításra 2026. március 29-én kerül sor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu