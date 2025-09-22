Óraátállítás: itt a pontos dátum, ezen a napon alszunk többet

Sokan kíváncsiak, pontosan mikor kell elvégezni a váltást októberben, és vajon közel van-e már az utolsó alkalom. Mivel egyelőre nincs hivatalos döntés az óraátállítás eltörléséről, idén ősszel is visszatérünk a téli időszámításhoz.

Óraátállítás: idén ősszel is egy órával többet fogunk aludni

Fotó: Hegedűs Márk

Mikor lesz óraátállítás idén ősszel?

Az átállás szokás szerint október utolsó vasárnapjára esik: 2025-ben ez október 26-a lesz. Aznap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszatekerni az órát. Ez a változás azt eredményezi, hogy a reggelek világosabban indulnak, viszont az esték hamarabb sötétednek be. A nyári és téli időszámítás rendszere hazánkban 1996 óta ugyanazon elv szerint működik: március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig vissza kell állítani az órákat.