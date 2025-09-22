4 órája
Óraátállítás: itt a pontos dátum, ezen a napon alszunk többet
Ez a kérdéskör hosszú évek óta vitatott téma az Európai Unióban, sokan várják, mikor szüntetik meg véglegesen a gyakorlatot. Magyarországon azonban 2025 őszén ismét sor kerül az óraátállításra.
Sokan kíváncsiak, pontosan mikor kell elvégezni a váltást októberben, és vajon közel van-e már az utolsó alkalom. Mivel egyelőre nincs hivatalos döntés az óraátállítás eltörléséről, idén ősszel is visszatérünk a téli időszámításhoz.
Mikor lesz óraátállítás idén ősszel?
Az átállás szokás szerint október utolsó vasárnapjára esik: 2025-ben ez október 26-a lesz. Aznap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszatekerni az órát. Ez a változás azt eredményezi, hogy a reggelek világosabban indulnak, viszont az esték hamarabb sötétednek be. A nyári és téli időszámítás rendszere hazánkban 1996 óta ugyanazon elv szerint működik: március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig vissza kell állítani az órákat.
Érdekesség, hogy az átállás időpontja nem esik egybe a csillagászati évszakváltásokkal. 2025-ben például az őszi nap-éj egyenlőség szeptember 22-én következik be, de az óraátállítás csak több mint egy hónappal később, október 26-án történik meg. A csillagászati tél december 21-én veszi kezdetét, míg a következő, tavaszi előreállításra 2026. március 29-én kerül sor.