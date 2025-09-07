3 órája
Orbán Viktor vasárnap Kötcsén tartja meg évadnyitó beszédét
A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap rendezi meg Kötcsén a polgári pikniket, amely 2004 óta a politikai évad nyitóeseménye. Orbán Viktor miniszterelnök minden évben itt osztja meg stratégiai helyzetértékelését, amelyet idén először a közösségi médián élőben is követhetnek az érdeklődők.
Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Orbán Viktor várhatóan a 2026-os országgyűlési választásokról, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kilátásokról fog beszélni. A kötcsei felszólalások mindig iránymutatást adnak a politikai évadra, így most is fontos üzenetek hangzanak majd el.
Kötcsén feszültséget keltett Magyar Péter
Vasárnap Kötcsére érkezett Magyar Péter, aki saját bevallása szerint Balatonöszödről sétált át maroknyi híveivel. A helyiek közül többen Fidesz-zászlókkal fogadták, hívei közül pedig néhányan a Hír TV stábját inzultálták. Maga a politikus sem volt visszafogott: élő adásban sértegette a sajtót, és a TV2 riporterének megtagadta a választ. A körülötte lévők többsége inkább médiamunkás volt, mint támogató. Eközben plakátaautók emlékeztettek a Tisza Párt adóterveire.
Nemzeti Ellenállás Mozgalom akcióba lendült – a Tisza Párt adóterveit titkolja a nyilvánosság elől
Kötcsén két plakátautóval vette kezdetét a Nemzeti Ellenállás Mozgalom akciója. A szervezet szerint a Tisza Párt adóterveit titkolja a nyilvánosság elől, pedig 22 és 33 százalékos adókulcsokat akarnak bevezetni. Ez az átlag alatti jövedelműeket is érintené. A mozgalom ezért országos tájékoztató kampányba kezdett. További részletek ebben a cikkünkben!
A Fidesz frakció is készül
A kötcsei pikniken idén jótékonysági gyűjtést is tartanak
A videóból az is kiderült, a helyszínre érkezők idén a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjainak gyűjtenek.
Magyar Péter adóbotránya után Kötcsére hívja támogatóit
Vasárnapra szervezett rendezvényt Kötcsére Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője így próbál figyelmet szerezni, miközben pártját súlyos támadások érik a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök maga is elismerte: a választások után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetése várható.
A hatóságok emiatt kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Kötcsén. A TEK és a rendőrség egész nap útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és csomagvizsgálatokkal biztosítja a települést és a rendezvényeket.
Forrás: Magyar Nemzet