szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

21°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgári piknik

1 órája

Orbán Viktor vasárnap Kötcsén tartja meg évadnyitó beszédét

Címkék#piknik#Orbán Viktor#Polgári Magyarországért Alapítvány#miniszterelnök#beszéd

A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap rendezi meg Kötcsén a polgári pikniket, amely 2004 óta a politikai évad nyitóeseménye. Orbán Viktor miniszterelnök minden évben itt osztja meg stratégiai helyzetértékelését, amelyet idén először a közösségi médián élőben is követhetnek az érdeklődők.

Bama.hu
Orbán Viktor vasárnap Kötcsén tartja meg évadnyitó beszédét

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os országgyűlési választásokról, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kilátásokról fog beszélni. A kötcsei felszólalások mindig iránymutatást adnak a politikai évadra, így most is fontos üzenetek hangzanak majd el.
Ahogy a Magyar Nemzet kiemelte cikkében.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A Fidesz frakció is készül
A kötcsei pikniken idén jótékonysági gyűjtést is tartanak

 A videóból az is kiderült, a helyszínre érkezők idén a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjainak gyűjtenek.

További részletek itt olvashatóak!

Magyar Péter adóbotránya után Kötcsére hívja támogatóit

Vasárnapra szervezett rendezvényt Kötcsére Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője így próbál figyelmet szerezni, miközben pártját súlyos támadások érik a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök maga is elismerte: a választások után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetése várható.

A hatóságok emiatt kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Kötcsén. A TEK és a rendőrség egész nap útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és csomagvizsgálatokkal biztosítja a települést és a rendezvényeket.

 TEK és a rendőrség egész nap útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és csomagvizsgálatokkal biztosítja a települést. Forrás: police.hu


Forrás: Magyar Nemzet

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu