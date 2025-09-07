Orbán Viktor vasárnap Kötcsén tartja meg évadnyitó beszédét

Vasárnapra szervezett rendezvényt Kötcsére Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője így próbál figyelmet szerezni, miközben pártját súlyos támadások érik a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök maga is elismerte: a választások után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetése várható.

A hatóságok emiatt kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Kötcsén. A TEK és a rendőrség egész nap útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és csomagvizsgálatokkal biztosítja a települést és a rendezvényeket.

Forrás: police.hu



Forrás: Magyar Nemzet