Élőben hallhatjuk Orbán Viktort Kötcséről: indul a politikai nagyüzem

Most először az egész ország élő közvetítésben hallgathatja a miniszterelnök szavait, a közvetítés 16 órakor indul. A fő téma a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv”, amely hosszú hónapokra kijelölheti a jobboldal stratégiáját.

A korábbi piknikek is meghatározó üzeneteket hoztak: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a „Magyarország biztos pont” gondolat, 2024-ben pedig a gazdasági semlegesség. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A beszédet élőben követheti a bama.hu-n. Ebben a cikkben folyamatosan jelentkezünk a legfrissebb helyszíni információkkal.

A nap korábbi eseményeit ebben a cikkben találja!