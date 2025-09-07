2 órája
Élőben hallhatjuk Orbán Viktort Kötcséről: indul a politikai nagyüzem
Vasárnap délután a kötcsei Dobozy-kúria kertjében rendezik a Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor minden évben megadja a politikai szezon alaphangját.
Most először az egész ország élő közvetítésben hallgathatja a miniszterelnök szavait, a közvetítés 16 órakor indul. A fő téma a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv”, amely hosszú hónapokra kijelölheti a jobboldal stratégiáját.
A korábbi piknikek is meghatározó üzeneteket hoztak: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a „Magyarország biztos pont” gondolat, 2024-ben pedig a gazdasági semlegesség. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!
Új startégia az USA-ban
A miniszterelnök kijelentette, az Egyesült Államokban az új elnökkel új stratégia is jött: felismerték, ha ez a globális kereskedelmi rend fennmarad, akkor az Egyesült Államok le fog maradni. Beismerték azt a tényt, hogy Kínának számos olyan előnye van, amit nehéz, vagy egyáltalán nem lehet behozni. Beismerték azt is, hogy az orosz-ukrán háborút Oroszország megnyerte. Szembenéztek azzal a ténnyel is, hogy vesztésre állnak a Csendes-óceáni térségben a katonai jelenlét tekintetében: Kína ugyanis lassan de biztosan integrálni fogja a térséget a saját gazdaságába. Végezetül beismerték azt is, hogy az Európai Unió gyenge marad.
A kormányfő szerint ezért az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni.
Orbán Viktor: Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg
Orbán Viktor poénosan kitért arra, ugyan hosszú lesz a beszéd, de nem fogja nagyon túlhúzni, mert a feleségével ma ünneplik a 39. házassági évfordulójukat, ezért estére haza kell érnie. Ezután komolyra fordítva a szót, felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni.
A kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, kiskakas-politikáról beszélt
A Tisza párt Orbán Viktor szerint nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – mondta Orbán Viktor. Úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon.
„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – jelentette ki a miniszterelnök utalva Magyar Péterre.
Orbán Viktor: Az ellenfeleink legyártották a politikai szembenállás két legfontosabb mondatát
Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is – emelte ki Orbán Vikor. Mint kijelentette, Gyurcsányéknak több eszük volt – fogalmazott – ők ugyanis a választások után mondták el, hogy mit terveztek, a Tisza Párt viszont előre elmondta, mit fognak tenni.
Orbán Viktor elkezdte a beszédet Kötcsén
Orbán Viktor azzal kezdte idei kötcsei beszédét, hogy megmutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. A miniszterelnök elmondta, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a kormányfő beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.