Percről percre

24 perce

Élőben hallhatjuk Orbán Viktort Kötcséről: indul a politikai nagyüzem

Címkék#Dobozy-kúria#Polgári Piknik#Orbán Viktor#terv

Vasárnap délután a kötcsei Dobozy-kúria kertjében rendezik a Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor minden évben megadja a politikai szezon alaphangját.

Élőben hallhatjuk Orbán Viktort Kötcséről: indul a politikai nagyüzem

Forrás: MW

Most először az egész ország élő közvetítésben hallgathatja a miniszterelnök szavait, a közvetítés 16 órakor indul. A fő téma a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv”, amely hosszú hónapokra kijelölheti a jobboldal stratégiáját.

A korábbi piknikek is meghatározó üzeneteket hoztak: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a „Magyarország biztos pont” gondolat, 2024-ben pedig a gazdasági semlegesség. 

A beszédet élőben követheti a bama.hu-n. Ebben a cikkben folyamatosan jelentkezünk a legfrissebb helyszíni információkkal.

 

