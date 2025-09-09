szeptember 9., kedd

A hónap végéig lehet beadni az igényléseket.

Tóth Dávid
Orfűn is megkezdődik az igényfelmérés

Illusztráció.

Forrás: MW

Orfű Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot kíván benyújtani „Felelős állattartás elősegítése” címmel. A kezdeményezés célja, hogy a település lakói támogatást kapjanak házi kedvenceik – kutyák és macskák – felelős tartásához szükséges állatorvosi ellátásban.

Sikeres pályázat esetén a lakosság számára az alábbi lehetőségek nyílnak meg:

  • ivartalanítás (csak veszettség elleni védőoltással és/vagy mikrochip beültetéssel együtt),
  • veszettség elleni védőoltás,
  • a kutyák mikrochippel történő megjelölése.

A pályázat előkészítéséhez az önkormányzat igényfelmérést végez. Ezért kérik mindazokat, akik szeretnének élni a lehetőséggel, hogy töltsék ki az igényfelmérőlapot, és adják le a Polgármesteri Hivatalban.

Leadási határidő: 2025. szeptember 25.

További információ a 72/598-110-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen kérhető.

 

