Orfűn is megkezdődik az igényfelmérés

Orfű Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot kíván benyújtani „Felelős állattartás elősegítése” címmel. A kezdeményezés célja, hogy a település lakói támogatást kapjanak házi kedvenceik – kutyák és macskák – felelős tartásához szükséges állatorvosi ellátásban.

Sikeres pályázat esetén a lakosság számára az alábbi lehetőségek nyílnak meg:

ivartalanítás (csak veszettség elleni védőoltással és/vagy mikrochip beültetéssel együtt),

veszettség elleni védőoltás,

a kutyák mikrochippel történő megjelölése.

A pályázat előkészítéséhez az önkormányzat igényfelmérést végez. Ezért kérik mindazokat, akik szeretnének élni a lehetőséggel, hogy töltsék ki az igényfelmérőlapot, és adják le a Polgármesteri Hivatalban.

Leadási határidő: 2025. szeptember 25.

További információ a 72/598-110-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen kérhető.