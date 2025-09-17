„Rajtam nem fog múlni!” – írta bejegyzésében az elnök, hozzátéve: Cziráki Attila professzor, a Pécsi Szívklinika igazgatója kereste meg azzal a kéréssel, hogy támogassa a világszínvonalú, Európában is egyedülállóan felszerelt új centrum létrehozását. „A terveket megismerve azt gondolom, hogy a beruházás egy olyan pártok felett álló ügy, ami minden pécsi és baranyai érdeke, így biztosítottam őt a támogatásomról” – hangsúlyozta Őri.

Őri László is támogatja a pécsi Szív- és Érgyógyászati Centrum felépítését

Forrás: Dr. Őri László Facebook oldala

Egyre szélesebb összefogás a centrum körül

Az elmúlt hetekben Cziráki Attila többször is felhívta a figyelmet a beruházás fontosságára. Előbb a nyilvánossághoz fordult, majd Péterffy Attila polgármesterrel is egyeztetett a projekt ügyében. Nemrég online petíció is indult, amelyhez bárki csatlakozhat, és amely rövid idő alatt széles körű támogatást szerzett.

A kezdeményezés mellé a Pécsi Tudományegyetem vezetése is felsorakozott: a rektor nyilatkozatban állt ki a szívcentrum megépítése mellett, kiemelve, hogy az nemcsak a régió, hanem az egész ország szív- és érgyógyászati ellátását új szintre emelné.