Bravúros műtét

37 perce

Orvosi csoda történt Pécset: újra használhatja kezét a beteg

Különlegesen nehéz, ugyanakkor eredményes műtétet hajtottak végre a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikáján az éjszaka folyamán.

Bama.hu
Orvosi csoda történt Pécset: újra használhatja kezét a beteg

Forrás: PTE KK

Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza sikeresen egy Szombathelyről érkezett páciens kezére. A többórás beavatkozás eredményeként a végtag teljes értékűen működik – számolt be róla honlapján a PTE Klinikai Központ. 

Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató elmondta: 

a sérültet régiócentrumként a PTE KK-hoz irányították, hiszen a Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinika biztosítja.

 

Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban

 – hangsúlyozta a klinika igazgatója, Dr. Patczai Balázs, és hozzátette: 

a Klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek.

A sikeres műtétben részt vevő orvosi teamnek, különösen Dr. Kromek Lórándnak és Dr. Pap Mártonnak gratulálunk, a páciensnek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánunk!

 

