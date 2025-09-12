37 perce
Orvosi csoda történt Pécset: újra használhatja kezét a beteg
Különlegesen nehéz, ugyanakkor eredményes műtétet hajtottak végre a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikáján az éjszaka folyamán.
Forrás: PTE KK
Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza sikeresen egy Szombathelyről érkezett páciens kezére. A többórás beavatkozás eredményeként a végtag teljes értékűen működik – számolt be róla honlapján a PTE Klinikai Központ.
Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató elmondta:
a sérültet régiócentrumként a PTE KK-hoz irányították, hiszen a Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinika biztosítja.
Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban
– hangsúlyozta a klinika igazgatója, Dr. Patczai Balázs, és hozzátette:
a Klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek.
A sikeres műtétben részt vevő orvosi teamnek, különösen Dr. Kromek Lórándnak és Dr. Pap Mártonnak gratulálunk, a páciensnek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánunk!