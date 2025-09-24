Ötvenkettedik évadát indítja a baráti társaság

Szeptember 24-én 17.30 órakor kezdi 52. évadját a Pécsi Magyar-Finn Társaság a Civil Közösségek Házában. A pécsi finnbarátok több mint fél évszázada működő közössége – együttműködve a Pécs testvérvárosában 1952 óta tevékenykedő finn-magyar baráti körrel – első alkalommal 1977-ben szervezett intenzív finn nyelvtanfolyami utazást Lahtiba.

Ez év nyarán is útra keltek a pécsi finn nyelvtanfolyam résztvevői és más Finnország iránt érdeklődő egyesületi tagok. A 12 fős csoportjuk szeptember utolsó szerdájának délutánján tart sok-sok képpel illusztrált nyilvános útibeszámolót a Pécsi Magyar–Finn Társaság tagjainak és más érdeklődőknek.

A „Pécs–Lahti oda-vissza egy kis kitérővel” című klubest házigazdája Ginzer Mónika, az egyesület titkára. A szeptember 29-én induló finn nyelvtanfolyamról is tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők Anja Haaparanta nyelvtanártól.