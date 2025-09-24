szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

20°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenkit várnak

2 órája

Ötvenkettedik évadát indítja a baráti társaság

Címkék#Finnország#évszázad#Pécs – Lahti oda-vissza egy kis kitérő

Kaszás Endre
Ötvenkettedik évadát indítja a baráti társaság

Szeptember 24-én 17.30 órakor kezdi 52. évadját a Pécsi Magyar-Finn Társaság a Civil Közösségek Házában. A pécsi finnbarátok több mint fél évszázada működő közössége – együttműködve a Pécs testvérvárosában 1952 óta tevékenykedő finn-magyar baráti körrel – első alkalommal 1977-ben szervezett intenzív finn nyelvtanfolyami utazást Lahtiba. 

Ez év nyarán is útra keltek a pécsi finn nyelvtanfolyam résztvevői és más Finnország iránt érdeklődő egyesületi tagok. A 12 fős csoportjuk szeptember utolsó szerdájának délutánján tart sok-sok képpel illusztrált nyilvános útibeszámolót a Pécsi Magyar–Finn Társaság tagjainak és más érdeklődőknek. 

A „Pécs–Lahti oda-vissza egy kis kitérővel” című klubest házigazdája Ginzer Mónika, az egyesület titkára. A szeptember 29-én induló finn nyelvtanfolyamról is tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők Anja Haaparanta nyelvtanártól.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu