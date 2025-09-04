Olyasmi történhet Pécsen az óvodákkal, ami nagyon régen volt

Még a jobboldali önkormányzat indított el átfogó intézményi felújítást, amely során több mint húsz bölcsőde, óvoda és iskola újult meg közel egy évtized alatt. Az öt éve regnáló baloldali városvezetés most három intézményt szemelt ki, miután a kormányzati TOP-Plusz program keretében ezekre kaptak támogatást. Az óvodafelújítások folytatódhatnak Pécsen.

Az óvodafelújítások hosszú évek után folytatódhatnak Pécsen Illusztráció: MW

Ez egyik a Magyar Lajos utcai óvoda, amelynek teljes körű felújítását tervezi a pécsi önkormányzat. Az intézmény 1975-ben épült, jelentős korszerűsítés eddig nem történt itt, így az épület energetikailag és műszakilag elavult.

A legfontosabb problémák közé tartozik a tető elöregedett vízszigetelése és beázása, a korszerűtlen nyílászárók, a hőszigetelés hiánya, a fal- és vakolathibák, a balesetveszélyes burkolatok, a rossz csapadékvíz-elvezetés, valamint az elavult gépészeti és villamos rendszerek. Akadálymentesítés nincs, az udvar és a játszótér szintén felújításra szorul.

Az elképzelések szerint a Mezőszél utcai óvoda és bölcsőde átfogó felújítás és átalakítás előtt áll. Az 1960-as évek végén épült épületegyüttes nyolc, közel azonos méretű panelépületből áll, amelyek egy belső udvart zárnak körbe. Bár az intézmény 2014-ben energetikai korszerűsítésen esett át – többek között megújult a homlokzati és a tetőszigetelés, megtörtént a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer felújítása –, a belső terek többsége továbbra is a hatvanas évek állapotát tükrözi, mindössze tisztasági festés és néhány szanitercsere történt. Jelenleg az épület hat bölcsődei és hat óvodai csoportnak ad otthont, konyhával, kiszolgáló helyiségekkel és irodákkal együtt.

A kertvárosi Bimbó óvoda teljes körű korszerűsítése szükségessé vált, mivel az épület az elmúlt években nem esett át jelentős felújításon. Az óvoda két részből áll: a keleti szárny az 1960-as években, a nyugati 1972-ben épült. Az épületben jelenleg négy csoport működik, a fűtés gázüzemű, radiátoros rendszerrel történik, amely szabályozhatatlan és több helyen nem biztosít megfelelő hőmérsékletet.