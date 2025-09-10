Mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar
2 órája
Pályaorientációs napra invitál a baranyai agrárkamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a villányi Déli ASZC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szeptember 26-án 16 órától pályaorientációs tájékoztató napot szervez.
A NAK baranyai szervezete az esemény céljának nevezte a mezőgazdaság és erdészet, illetve az élelmiszeripar ágazatokhoz tartozó szakmák bemutatását.
