Két parkoló is hamarosan megújul a baranyai városban és a közbiztonság javítására is költenek

A polgármester közlése szerint a forrásból több mint 100 millió forintot a város működési költségeinek enyhítésére fordítanak, a fennmaradó mintegy 60 millió forint pedig három beruházást tesz lehetővé. Két parkoló újul meg és a térfigyelő rendszer is bővül.

A Komlóverzum mögötti parkoló is megújul a Versenyképes Járások Program keretein belül

Egy sikondai és egy belvárosi parkoló újul meg

A pénzből parkolók újulnak meg két helyen is a városban, valamint a térfigyelő rendszer is bővül. A támogatásból Sikondán, a szanatórium előtt kerül sor teljes burkolatcserére, Komló belvárosában pedig a Komlóverzum mögött lévő parkolót fejlesztik annak érdekében, hogy a mostani rendezetlen állapotoknak véget vetve több autó számára biztosítsanak kulturált körülmények között férőhelyeket az adott tarületen. A gyalogosok számára is külön közlekedősávot alakítanak ki, illetve a közvilágítás bővítésére is sor kerül. Az elnyert támogatásból a térfigyelő kamerarendszer bővítésére is sor kerül - 13 új eszközt telepítenek, a rendőrséggel egyeztetett helyszínekre.