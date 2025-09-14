szeptember 14., vasárnap

Versenyképes Járások Program

2 órája

Két parkoló is hamarosan megújul a baranyai városban és a közbiztonság javítására is költenek

Összesen 170 millió forint támogatáshoz jutott Komló a Versenyképes Járások Program keretein belül. Két parkoló is megújul és a térfigyelő rendszert is bővítik

Wald Kata
A Komlóverzum mögötti parkoló is megújul a Versenyképes Járások Program keretein belül

Forrás: MW

Összesen 170 millió forintos támogatásban részesült Komló a Versenyképes Járások Program idei keretéből - osztotta meg a hírt hivatalos facebook oldalán Polics József, Komló polgármestere.  A támogatói okiratot Pécsett, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal dísztermében rendezett ünnepségen a város nevében Róna Ágnes alpolgármester vette át a minap. 

A polgármester közlése szerint a forrásból több mint 100 millió forintot a város működési költségeinek enyhítésére fordítanak, a fennmaradó mintegy 60 millió forint pedig három beruházást tesz lehetővé. Két parkoló újul meg és a térfigyelő rendszer is bővül. 

Egy sikondai és egy belvárosi parkoló újul meg

A pénzből parkolók újulnak meg két helyen is a városban, valamint a térfigyelő rendszer is bővül. A támogatásból Sikondán, a szanatórium előtt kerül sor teljes burkolatcserére, Komló belvárosában pedig a Komlóverzum mögött lévő parkolót fejlesztik annak érdekében, hogy a mostani rendezetlen állapotoknak véget vetve több autó számára biztosítsanak kulturált körülmények között férőhelyeket az adott tarületen. A gyalogosok számára is külön közlekedősávot alakítanak ki, illetve a közvilágítás bővítésére is sor kerül. Az elnyert támogatásból a térfigyelő kamerarendszer bővítésére is sor kerül - 13 új eszközt telepítenek, a rendőrséggel egyeztetett helyszínekre. 

 

 

