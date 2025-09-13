A parlagfű-szezon túljutott a tetőzésen, de az allergiások még hetekig számíthatnak a kínzó tünetekre

szeptember 13., szombat

Allergia

2 órája

Túljutott a tetőzésen a parlagfű pollenszezon, de az allergiások számára kellemetlen időszaknak még nincs vége. A parlagfű pollenterhelés Baranyában is magas.

Wald Kata

Túljutott a tetőzésen a parlagfű pollenszezon, de az allergiások számára kellemetlen időszaknak még nincs vége. A parlagfű pollenterhelés, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint még országosan a magas, illetve nagyon magas tartományban alakul. Baranya az előbbi kategóriába sorolható, a pécsi mérések alapján.

parlagfű allergia
A parlagfű-szezon túljutott a tetőzésen, de még nem lélegezhetnek fel az allergiások 
Fotó: Berán Dániel / Forrás: MW

Az NNGYK  pollenjelentésében arra figyelmeztet, hogy az elkövetkezendő napokban, az előrejelzések szerint több helyen alakulhat ki zivatar, és az ehhez kapcsolódó szélerősödés az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását eredményezheti. A jellemző tünetek az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Felhívják az allergiások figyelmét arra, hogy zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat. A jelentés arra is kitér, hogy a parlagfű pollenkoncentrációjának csökkenése várható, a kiadós csapadék hatására -az NNGYK javasolja, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést.

Milliókkal bírságoltak Baranyában a parlagfű miatt

A vonatkozó jogszabály szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk földjükön a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn is kell tartaniuk. Ennek be nem tartása miatt tavaly a Baranya Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága 83 hatósági eljárást indított, összesen mintegy 245 hektárnyi terület vonatkozásában. Összesen közel 7 millió forint növényvédelmi bírságot szabtak ki, a legmagasabb egyösszegű bírság 633 ezer forint volt. A növényvédelmi hatóság 63 esetben közérdekű védekezést is elrendelt, összesen 130 hektáron. A Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül tavaly 96 lakossági bejelentés érkezett baranyai bel- illetve külterületi ingatlanokat érintően. 

 

