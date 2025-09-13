2 órája
A parlagfű-szezon túljutott a tetőzésen, de az allergiások még hetekig számíthatnak a kínzó tünetekre
Túljutott a tetőzésen a parlagfű pollenszezon, de az allergiások számára kellemetlen időszaknak még nincs vége. A parlagfű pollenterhelés Baranyában is magas.
Túljutott a tetőzésen a parlagfű pollenszezon, de az allergiások számára kellemetlen időszaknak még nincs vége. A parlagfű pollenterhelés, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint még országosan a magas, illetve nagyon magas tartományban alakul. Baranya az előbbi kategóriába sorolható, a pécsi mérések alapján.
Az NNGYK pollenjelentésében arra figyelmeztet, hogy az elkövetkezendő napokban, az előrejelzések szerint több helyen alakulhat ki zivatar, és az ehhez kapcsolódó szélerősödés az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását eredményezheti. A jellemző tünetek az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Felhívják az allergiások figyelmét arra, hogy zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat. A jelentés arra is kitér, hogy a parlagfű pollenkoncentrációjának csökkenése várható, a kiadós csapadék hatására -az NNGYK javasolja, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést.
Milliókkal bírságoltak Baranyában a parlagfű miatt
A vonatkozó jogszabály szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk földjükön a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn is kell tartaniuk. Ennek be nem tartása miatt tavaly a Baranya Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága 83 hatósági eljárást indított, összesen mintegy 245 hektárnyi terület vonatkozásában. Összesen közel 7 millió forint növényvédelmi bírságot szabtak ki, a legmagasabb egyösszegű bírság 633 ezer forint volt. A növényvédelmi hatóság 63 esetben közérdekű védekezést is elrendelt, összesen 130 hektáron. A Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül tavaly 96 lakossági bejelentés érkezett baranyai bel- illetve külterületi ingatlanokat érintően.