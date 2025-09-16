Nincs vége: újra a bíróság elé kerül a patacsi tűzvész ügye (VIDEÓ)

Korábban megírtuk, a 2022 augusztusában történt, a vádirat szerint a patacsi tűzvész ügyének tárgyalása a Pécsi Járásbíróságról átkerült a Pécsi Törvényszékre. Ennek oka, hogy a patacsi tűzeset a vádtól eltérően, különösen nagy, vagy azt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozásának minősülhet, amelynek elbírálására a törvényszéknek van hatásköre – derült ki a taláros testület korábbi tájékoztatásából.

Ilyen volt a patacsi tűzvész. Fotó: Löffler Péter

Ismert, hogy a patacsi tűvész megfékezésében több mint kétszázan vettek részt, helikoptereket is bevetettek. A tűzvészt okozó férfit közveszélyokozás vétségével és más bűncselekménnyel vádolja az ügyészség, amely – korábbi közlése szerint – szabadságvesztés kiszabását indítványozta büntetésül.

A vádlott a járásbíróságon korábban a hulladékkezelés rendjének megsértése vétség vádponttal kapcsolatban elismerte büntetőjogi felelősségét, azonban a közveszélyokozás esetében nem.

A vádirat szerint a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi zártkerti ingatlanba, ahol életvitelszerűen tartózkodott. Ebben az időben ismerkedett meg szomszédjával, egy szerény anyagi körülmények között élő férfival, aki szintén életvitelszerűen lakott ott.

Miután a vádlott meglátta, hogy a férfi elkerített ingatlanán kívüli telkén, a vádlott ingatlanának kapujával szemben, attól néhány méterre, egy 1 méter széles, 2 méter hosszú, 40-50 centi mély gödör található, a férfit megkérte arra, hogy a gödröt használatra engedje át neki. Ebbe a férfi beleegyezett. A vádlott ezt követően, 2001 nyarától, – a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be nem tartva – a saját ingatlanának használata során keletkezett és kommunális hulladékait a gödörben, nyílt térben égette el.

Miután a férfi megtudta, hogy ezt a vádlott nem tehetné meg, 2022-ben többször kérte a vádlottat, hogy ezzel a tevékenységével hagyjon fel, de a vádlott ezeket a kéréseket figyelmen kívül hagyta – ismertette a vádirat részleteit a Pécsi Törvényszék.

Mint hozzátették, 2022. augusztus 18-án a kora délutáni órákban, 14 óra körül a vádlott ismét megjelent a szomszédja ingatlanánál azért, hogy hulladékot égessen. A gödörben ekkor műanyag, fémdobozok és egyéb általános háztartási szemét volt.