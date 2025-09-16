1 órája
Nincs vége: újra a bíróság elé kerül a patacsi tűzvész ügye (VIDEÓ)
A Pécsi Törvényszék a nyári ítélkezési szünet után szerdán folytatja az emlékezetes, 2022-ben Pécs nyugati hegyoldalában történt, csaknem 54 millió forintos kárt okozó tűz ügyének tárgyalását. A patacsi tűzvész vádlottja korábban csak részben ismerte el a felelősségét a bíróság előtt.
Korábban megírtuk, a 2022 augusztusában történt, a vádirat szerint a patacsi tűzvész ügyének tárgyalása a Pécsi Járásbíróságról átkerült a Pécsi Törvényszékre. Ennek oka, hogy a patacsi tűzeset a vádtól eltérően, különösen nagy, vagy azt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozásának minősülhet, amelynek elbírálására a törvényszéknek van hatásköre – derült ki a taláros testület korábbi tájékoztatásából.
Ismert, hogy a patacsi tűvész megfékezésében több mint kétszázan vettek részt, helikoptereket is bevetettek. A tűzvészt okozó férfit közveszélyokozás vétségével és más bűncselekménnyel vádolja az ügyészség, amely – korábbi közlése szerint – szabadságvesztés kiszabását indítványozta büntetésül.
A vádlott a járásbíróságon korábban a hulladékkezelés rendjének megsértése vétség vádponttal kapcsolatban elismerte büntetőjogi felelősségét, azonban a közveszélyokozás esetében nem.
A vádirat szerint a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi zártkerti ingatlanba, ahol életvitelszerűen tartózkodott. Ebben az időben ismerkedett meg szomszédjával, egy szerény anyagi körülmények között élő férfival, aki szintén életvitelszerűen lakott ott.
Miután a vádlott meglátta, hogy a férfi elkerített ingatlanán kívüli telkén, a vádlott ingatlanának kapujával szemben, attól néhány méterre, egy 1 méter széles, 2 méter hosszú, 40-50 centi mély gödör található, a férfit megkérte arra, hogy a gödröt használatra engedje át neki. Ebbe a férfi beleegyezett. A vádlott ezt követően, 2001 nyarától, – a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be nem tartva – a saját ingatlanának használata során keletkezett és kommunális hulladékait a gödörben, nyílt térben égette el.
Miután a férfi megtudta, hogy ezt a vádlott nem tehetné meg, 2022-ben többször kérte a vádlottat, hogy ezzel a tevékenységével hagyjon fel, de a vádlott ezeket a kéréseket figyelmen kívül hagyta – ismertette a vádirat részleteit a Pécsi Törvényszék.
Mint hozzátették, 2022. augusztus 18-án a kora délutáni órákban, 14 óra körül a vádlott ismét megjelent a szomszédja ingatlanánál azért, hogy hulladékot égessen. A gödörben ekkor műanyag, fémdobozok és egyéb általános háztartási szemét volt.
Patacsi tűzvész: ez történt az ügyészség szerint
Miután a vádlott a hulladékát az öngyújtójával meggyújtotta, a keletkező tűz, a nagyfokú szárazság és a szél miatt belekapott a gödör szélét borító aljnövényzetbe, majd nagy sebességgel és lánggal keleti, délkeleti irányba kezdett terjedni.
A vádlott ezt látva megpróbálta a tüzet eloltani, amiben szomszédja is segítségére volt, de nem jártak sikerrel. Szomszédja látta, hogy a tüzet nem tudják eloltani, kérte vádlottat, hogy értesítse a katasztrófavédelmet, de a vádlott ekkor ezt elutasította, majd 14 óra 9 perckor a vádlottat barátnője hívta telefonon, akit a vádlott megkért arra, hogy telefonáljon segítségért a keletkezett tűz miatt.
A vádlott által gyújtott tűz ezt követően olyan intenzitással égett, hogy a szomszédja ingatlanától keleti, délkeleti irányban található ingatlanokból többre is átterjedt és az azokon található épületek közül egy lakóház felrobbant, egy másik ingatlanon egy kétszintes ház leégett, az egyéb ingatlanokon többek között melléképületek, szerszámok, növényzet semmisültek meg a tűzben.
A vádlott a cselekményével 19 sértettnek, illetve az E-On és Mecsekerdő Zrt. sértetteknek összesen 53.652.553 forint kárt okozott.