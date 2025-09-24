Pécsen ez is megtörténhet: a 0-24-es csomagautomata kirakatában aludt egy férfi

Amikor már azt hinnénk, hogy mindent láttunk, akkor jön a drámai felismerés − ez bizony korántsem igaz, Pécsen ugyanis bármi lehetséges. Olvasónk is meglepődve vette észre, hogy egy férfi alszik a Ferencesek utcájában található 0-24-es Packeta csomagautomata üzlethelyiség kirakatában. Különösebb kommentárt nem is fűznénk hozzá a fotóhoz, amely önmagáért beszél. Miről álmodhatott az úriember? Kommentben várjuk a megfejtéseket követőinktől.

Döbbenetes, hogy Pécsen ilyen is megtörténhet.

Forrás: Olvasói fotó

Az elmúlt napok történéseit figyelembe véve a lakók egyáltalán nem tartják viccesnek a jelenetet.