Egészen elképesztő jelenetek
34 perce
Pécsen ez is megtörténhet: a 0-24-es csomagautomata kirakatában aludt egy férfi
Azt gondolnánk, hogy nincs lejjebb, de van.
Amikor már azt hinnénk, hogy mindent láttunk, akkor jön a drámai felismerés − ez bizony korántsem igaz, Pécsen ugyanis bármi lehetséges. Olvasónk is meglepődve vette észre, hogy egy férfi alszik a Ferencesek utcájában található 0-24-es Packeta csomagautomata üzlethelyiség kirakatában. Különösebb kommentárt nem is fűznénk hozzá a fotóhoz, amely önmagáért beszél. Miről álmodhatott az úriember? Kommentben várjuk a megfejtéseket követőinktől.
Az elmúlt napok történéseit figyelembe véve a lakók egyáltalán nem tartják viccesnek a jelenetet.
