Van még jövője?

1 órája

Pécs City Karnevál: a diákok és a város kedvenc fesztiválja, mikor térhet vissza? (GALÉRIA)

Zenével, színekkel, nevetéssel és fiatalok ezreivel telt meg Pécs belvárosa minden szeptemberben a 2010-es években. A Pécs City Karnevál sokak kedvence volt, ám finanszírozási okok miatt már nem tartják meg. Lehet még jövője?

Tóth Viktória

A 2012-ben indult Pécs City Karnevál hamar a város egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált: a maskarás felvonulás, a karneválkirály és királynő választás, valamint a koncertek és DJ-k karibi hangulatot varázsolt a történelmi utcákra.

Népszerű volt a Pécs City Karnevál
A Pécs City Karnevál (képünkön) nagyon népszerű volt a fiatalok körében. Fotó: Laufer László

A jelmezes felvonulással, utcabállal és egyedülálló helyszínekkel megrendezett karnevál különösen az egyetemisták és gimnazisták körében volt kedvelt, hiszen kiváló lehetőséget nyújtott új barátságok szövésére, a várossal való ismerkedésre, sőt, a szervezők szándéka szerint a helyiek és a nem pécsiek közötti kapocs megteremtésére. Egy kis versengésről is szólt a nap, ugyanis minden alkalommal kihirdették a csapatok közül a győzteseket, akik a legkreatívabb jelmezt és tematikát találták ki. Ezek lehettek filmes karakteres, meseszereplők, vagy akár egy történelmi kort megidéző résztvevők. A program először 2012-ben, majd egy évvel később is meghódította a belvárost. Igaz 2014-ben elmaradt, de 2015-2017-ig ismét megtartották.

Majd ahogy egy 2018-as cikkben hírportálunkon is megírtuk, finanszírozási okok miatt 2018-ban elhalasztották a Pécs City Karnevált.

Sajnos a büdzsé most nem állt össze, talán az egyharmada lett volna csak meg a szükséges költségvetésnek. Így az ideit finanszírozási okok miatt elhalasztjuk – nyilatkozta ekkor az egyik ötletgazda és egyben szervező, Ertl Dániel.

Lehet jövője a Pécs City Karneválnak?

Néhány évvel később, 2023-ban újra szó esett a Pécs City Karneválról. A bama podcastműsorában láttuk vendégül Ertl Dánielt. A karnevállal kapcsolatban elmondta, hogy azt kezdetben az egyetem és a város támogatta, mindenki nagyon várta minden évben. Ám a későbbiekben évről évre nagyon nehezen jött össze az a pénz, amiből épphogy meg tudták szervezni a programot.

Itt mindenki megőrült? Itt? Mindenki! – mikor még tarolt a Pécs City Karnevál

Fotók: Laufer László

Bár a Pécs City Karnevál már hosszú évek óta hiányzik a város programkínálatából, sokakban máig élénken élnek az emlékek a színes jelmezekről, a hangulatos utcai zenékről és a közösségi élményről. A kérdés, hogy valaha visszatérhet-e még a karneváli forgatag a pécsi belvárosba, vagy végleg a múlt része marad.

