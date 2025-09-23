Pécs City Karnevál: a diákok és a város kedvenc fesztiválja, mikor térhet vissza? (GALÉRIA)

A 2012-ben indult Pécs City Karnevál hamar a város egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált: a maskarás felvonulás, a karneválkirály és királynő választás, valamint a koncertek és DJ-k karibi hangulatot varázsolt a történelmi utcákra.

A Pécs City Karnevál (képünkön) nagyon népszerű volt a fiatalok körében. Fotó: Laufer László

A jelmezes felvonulással, utcabállal és egyedülálló helyszínekkel megrendezett karnevál különösen az egyetemisták és gimnazisták körében volt kedvelt, hiszen kiváló lehetőséget nyújtott új barátságok szövésére, a várossal való ismerkedésre, sőt, a szervezők szándéka szerint a helyiek és a nem pécsiek közötti kapocs megteremtésére. Egy kis versengésről is szólt a nap, ugyanis minden alkalommal kihirdették a csapatok közül a győzteseket, akik a legkreatívabb jelmezt és tematikát találták ki. Ezek lehettek filmes karakteres, meseszereplők, vagy akár egy történelmi kort megidéző résztvevők. A program először 2012-ben, majd egy évvel később is meghódította a belvárost. Igaz 2014-ben elmaradt, de 2015-2017-ig ismét megtartották.

Majd ahogy egy 2018-as cikkben hírportálunkon is megírtuk, finanszírozási okok miatt 2018-ban elhalasztották a Pécs City Karnevált.

Sajnos a büdzsé most nem állt össze, talán az egyharmada lett volna csak meg a szükséges költségvetésnek. Így az ideit finanszírozási okok miatt elhalasztjuk – nyilatkozta ekkor az egyik ötletgazda és egyben szervező, Ertl Dániel.

Lehet jövője a Pécs City Karneválnak?

Néhány évvel később, 2023-ban újra szó esett a Pécs City Karneválról. A bama podcastműsorában láttuk vendégül Ertl Dánielt. A karnevállal kapcsolatban elmondta, hogy azt kezdetben az egyetem és a város támogatta, mindenki nagyon várta minden évben. Ám a későbbiekben évről évre nagyon nehezen jött össze az a pénz, amiből épphogy meg tudták szervezni a programot.