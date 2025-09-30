Pécs egyik legmenőbb helyének számított, ma üresen áll a Sopianae söröző

„Pilótazászlósból pécsi vendéglőmester"- adta hírül a Pécsi Napló '43. augusztus 22-én megjelent lapszáma. Akkor még azt gondolták, miszerint szeptember első napjaiban már üzemelhet az egység, a Marsay Andor-féle iker bérpalotaként ismert épületben, a C-szárny alsó termeiben..

Forrás: Régipécs

Meseszerű, de az újság megjelenése előtt három héttel még Erdély hegyei felett repkedett Péntek Gábor, a II. világháborúban. Néhány évvel korábban pedig a debreceni „Angol-királynő" könyvelőjeként vált ismertté. A Hortobágyi csárdában sajátította el a mesterségbeli fortélyokat.

A vakmerő repülősként ismert személy (persze, melyik háborús felszálló nem az?) mindössze huszonhét esztendősen vágott bele a pécsi üzlet kibérelésébe. A százötven fő befogadására alkalmas helyiség minden bútorát Asztalos Artúr budapesti iparművész tervezte meg. Ugyanő pécsi tárgyú képei a falakat díszítették. Az asztalok csiszoltak voltak, nem terítősek.

A söntést, illetve a pincét villamos hűtéssel építették ki, a rendszer a maga nemében egyedülállónak számított Pécsett. A Sopianae söröző eleganciája, hűvös előkelősége méltónak minősült a komoly környezethez. Meg Pécs római nevéhez is igyekezett méltónak mutatkozni.

Az is kiderült, Péntek úr a hortobágyi tanulóévei alatt vendégként üdvözölhette a Horthy Miklós kormányzót, illetve Windsor hercegét egyaránt. Ők vadászként tértek be hozzájuk, nyilván nem véletlenszerűen, hanem tervezetten.

Az eredeti házszám 79/c. volt a Rákóczi úton, a vasárnapi nyitásról 1943. november 9-én, kedden számolt be a Pécsi Napló. (Ebben akad némi félreértés, mert egyes források 8-át közöltek, ám mi inkább higgyünk a napilapnak, amelyik hétfőn nem jelent meg, akkor meg a naptári logika szerint a hetes számot terjeszthetjük bátran.).