szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiltás

2 órája

Ez vár a Pécs Pride-ozókra: rendőrség mindent elmondott

Címkék#határozat#Pécsi Rendőrkapitányság#Pécs Pride#felperes#rendezvény

A gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényt a gyermekek védelme miatt tiltották be. A Pécs Pride-ot meg akarják tartani, de komoly kockázata lehet.

Bama.hu

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz megkeresésünkre közölte, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság – mint gyülekezési hatóság –  szeptember 5-én megtiltott egy magánszemély által bejelentetett gyűlés, a Pécs Pride megrendezését. Az október 4-ére tervezett rendezvényt a Uránvárosból, az Ybl Miklós utcából indították volna, és a pécsi bazilika, a Zárdatemplom, valamint ókeresztény Mauzóleum mellett, a Szent István téren végződött volna az esemény. 

A Pécs Pride szervezői bűncselekményt követnek el
A Pécs Pride-ot a tiltás ellenére meg akarják tartani - Fotó: Teknős Miklós

A Pécsi Rendőrkapitányság gyülekezési hatósági jogkörében eljárva a tiltásra vonatkozó elsőfokú közigazgatási határozatában úgy ítélte meg, hogy a bejelentett gyűlés tudomásulvételére nem kerülhet sor, tekintettel a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogának védelméről szóló passzusra. 

Az újabb Pécs Pride betiltásáról szóló határozatot a bejelentő bírósági úton megtámadta, azonban a Kúria a 2025. szeptember 14-én kelt határozatával elutasította a felperes keresetét, így a Pécsi Rendőrkapitányság tiltó határozata jogerőssé vált. 

Mit mondanak a Pécs Pride résztvevőiről, szervezőiről?

A rendőrség közölte: a szervezők – annak ellenére, hogy azt a rendőrség jogerősen megtiltotta – a sajtóban megjelent hírek alapján nem állnak el a „Pécs Pride” megtartásától. A rendőrség álláspontja változatlan: a rendezvény a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó tiltott gyűlés. 

A tiltott gyűlésen való részvétel szabálysértés, annak szervezése, az azon történő részvételre felhívás pedig bűncselekmény. A szervezőket – büntetőjogi felelősségük mellett – a gyűlésen esetlegesen bekövetkező károkért is felelősség terheli. 

– közölte a hatóság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu