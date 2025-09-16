Ez vár a Pécs Pride-ozókra: rendőrség mindent elmondott

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz megkeresésünkre közölte, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság – mint gyülekezési hatóság – szeptember 5-én megtiltott egy magánszemély által bejelentetett gyűlés, a Pécs Pride megrendezését. Az október 4-ére tervezett rendezvényt a Uránvárosból, az Ybl Miklós utcából indították volna, és a pécsi bazilika, a Zárdatemplom, valamint ókeresztény Mauzóleum mellett, a Szent István téren végződött volna az esemény.

A Pécs Pride-ot a tiltás ellenére meg akarják tartani - Fotó: Teknős Miklós

A Pécsi Rendőrkapitányság gyülekezési hatósági jogkörében eljárva a tiltásra vonatkozó elsőfokú közigazgatási határozatában úgy ítélte meg, hogy a bejelentett gyűlés tudomásulvételére nem kerülhet sor, tekintettel a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogának védelméről szóló passzusra.

Az újabb Pécs Pride betiltásáról szóló határozatot a bejelentő bírósági úton megtámadta, azonban a Kúria a 2025. szeptember 14-én kelt határozatával elutasította a felperes keresetét, így a Pécsi Rendőrkapitányság tiltó határozata jogerőssé vált.

Mit mondanak a Pécs Pride résztvevőiről, szervezőiről?

A rendőrség közölte: a szervezők – annak ellenére, hogy azt a rendőrség jogerősen megtiltotta – a sajtóban megjelent hírek alapján nem állnak el a „Pécs Pride” megtartásától. A rendőrség álláspontja változatlan: a rendezvény a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó tiltott gyűlés.

A tiltott gyűlésen való részvétel szabálysértés, annak szervezése, az azon történő részvételre felhívás pedig bűncselekmény. A szervezőket – büntetőjogi felelősségük mellett – a gyűlésen esetlegesen bekövetkező károkért is felelősség terheli.

– közölte a hatóság.