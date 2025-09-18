szeptember 18., csütörtök

Fejlesztés

1 órája

A Hungária úton jól járnak a pécsi biciklisek, de mi lesz az autósokkal?

A nagyforgalmú Hungária úton pályázati pénzből hatalmas fejlesztés várható. A pécsi biciklisek örülhetnek, de vajon mindenkinek lesz hely ott?

Bóka Máté Ciprián
A Hungária úton jól járnak a pécsi biciklisek, de mi lesz az autósokkal?

Fotó: KOVACS LILIANA

A Hungária utca kerékpárosbarát fejlesztésére 400 millió forintos támogatást nyert el a pécsi önkormányzat. A projekt célja, hogy a Megyeri tér és belváros között "folytonos kerékpárforgalmi létesítmény legyen" kialakítva. Ennek megfelelően a Megyeri téri kerékpársávokra csatlakozva tovább kell vezetni a kerékpárosokat a Hungária utca – Petőfi utca csomóponton, majd a Hungária utcában kijelölendő kerékpársávokat követően biztonságos biciklis átvezetést kell kialakítani a Kórház téren. A pécsi biciklisek nyilván örömmel veszik a terveket és kérdés nem először merül fel, ugyanakkor eddig is megoszlottak erről a vélemények

A pécsi biciklisek számára több kerékpárút épült az elmúlt időszakban
Az új pécsi biciklis út a rendkívül forgalmas Hungária utcán vezetne keresztül - Fotó: Kovács Liliána

Pálfy Balázs, pécsi gépjárművezető-szakoktató szerint a fejlesztés indokolt lehet, ugyanakkor komoly forgalomszervezési kihívásokkal jár. 

– A biztonságos kerékpársávhoz valahol helyet kell találni. Ez azt jelentheti, hogy parkolóhelyeket kell megszüntetni, vagy a járdát kell átalakítani. Egyik megoldás sem lesz konfliktusmentes – fogalmazott.

Bonyolult lesz a pécsi biciklis út

Különösen kritikus pontnak tartja a Kórház tér csomópontját, ahol a nagy buszforgalom és a bonyolult kereszteződés miatt a kerékpárosok védelme csak jól átgondolt lámpás szabályozással biztosítható. Alternatívaként felvetette a Garay utca bevonását, ám ott is parkolóhelyek megszüntetésére lenne szükség, de az is nagy kérdés, hogy a kerékpárosok ezt az útvonalat választanák, mert a városban több helyen is akad arra példa, hogy nem feltétlenül a számukra kijelölt utakon tekernek. 

Pálfy szerint jelenleg kevés kerékpáros használja ezt a szakaszt, főként külföldi diákok, ugyanakkor a jövőben az elektromos kerékpárok, eszközök terjedése miatt mind indokoltabb lehet az ilyen infrastruktúra fejlesztése.  Mint mondta, Pécs adottságai – a domborzat és a szűk utcák – nem kedveznek a kerékpározásnak, de előbb-utóbb el kell mozdulni efelé. Nem fenntartható, hogy minden autóban csak egy ember ül, miközben a parkolóhelyek és az utak egyre túlterheltebbek – vélekedett. 

Veszélyben a gyalogosok

A szakoktató arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyalogosok biztonságára is ügyelni kell. Példaként említette az Uránia mozi környékét, ahol a parkoló autók miatt a takarásból a zebrára lépő gyalogosok könnyen veszélybe kerülhetnek, és a rendőrségnek, közterület-felügyelőknek sincs kapacitásuk arra, hogy állandóan erre figyeljenek. 

 

 

