A Hungária úton jól járnak a pécsi biciklisek, de mi lesz az autósokkal?

A Hungária utca kerékpárosbarát fejlesztésére 400 millió forintos támogatást nyert el a pécsi önkormányzat. A projekt célja, hogy a Megyeri tér és belváros között "folytonos kerékpárforgalmi létesítmény legyen" kialakítva. Ennek megfelelően a Megyeri téri kerékpársávokra csatlakozva tovább kell vezetni a kerékpárosokat a Hungária utca – Petőfi utca csomóponton, majd a Hungária utcában kijelölendő kerékpársávokat követően biztonságos biciklis átvezetést kell kialakítani a Kórház téren. A pécsi biciklisek nyilván örömmel veszik a terveket és kérdés nem először merül fel, ugyanakkor eddig is megoszlottak erről a vélemények.

Az új pécsi biciklis út a rendkívül forgalmas Hungária utcán vezetne keresztül - Fotó: Kovács Liliána

Pálfy Balázs, pécsi gépjárművezető-szakoktató szerint a fejlesztés indokolt lehet, ugyanakkor komoly forgalomszervezési kihívásokkal jár.

– A biztonságos kerékpársávhoz valahol helyet kell találni. Ez azt jelentheti, hogy parkolóhelyeket kell megszüntetni, vagy a járdát kell átalakítani. Egyik megoldás sem lesz konfliktusmentes – fogalmazott.

Bonyolult lesz a pécsi biciklis út

Különösen kritikus pontnak tartja a Kórház tér csomópontját, ahol a nagy buszforgalom és a bonyolult kereszteződés miatt a kerékpárosok védelme csak jól átgondolt lámpás szabályozással biztosítható. Alternatívaként felvetette a Garay utca bevonását, ám ott is parkolóhelyek megszüntetésére lenne szükség, de az is nagy kérdés, hogy a kerékpárosok ezt az útvonalat választanák, mert a városban több helyen is akad arra példa, hogy nem feltétlenül a számukra kijelölt utakon tekernek.

Pálfy szerint jelenleg kevés kerékpáros használja ezt a szakaszt, főként külföldi diákok, ugyanakkor a jövőben az elektromos kerékpárok, eszközök terjedése miatt mind indokoltabb lehet az ilyen infrastruktúra fejlesztése. Mint mondta, Pécs adottságai – a domborzat és a szűk utcák – nem kedveznek a kerékpározásnak, de előbb-utóbb el kell mozdulni efelé. Nem fenntartható, hogy minden autóban csak egy ember ül, miközben a parkolóhelyek és az utak egyre túlterheltebbek – vélekedett.

Veszélyben a gyalogosok