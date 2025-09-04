Megmenekült a pusztulástól a pécsi érték, mégis belekötöttek

Elképesztően lepukkant és szégyenletes arcát mutatta Pécsnek a történelmi belváros határán található Ágoston tér. Hiába újult meg az elmúlt évtizedekben az tér közösségi része, az itt található egykori templomromokat is bemutatva, a környező épületek egy része meglehetősen rossz állapotban volt. A Tettye alján, a Vince utca és az Ágota utca sarkán található pécsi érték, Krautszak-malom melletti ház is ezek közé tartozott. Ezt most azonban sikeresen felújították, miután 2008 óta magántulajdonban van. Az épület egy meglehetősen erőteljes színezést kapott, amivel kapcsolatban neves pécsi építész, és egy ingatlanos kifejtette nem túl pozitív véleményét, miközben több mint kétszázan örömmel vették, hogy végre valami történt az szürke, lerobbant épülettel – a teljesen megújult, a pusztulástól megmenekült épületben lakásokat alakítanak ki.

Egy pécsi érték megúszta a teljes pusztulást az Ágoston téren - Fotó: B. M.

Pomsár Sándor, a jelenlegi tulajdonos azt mondta, hogy mivel műemléki környezetben van a ház, ezért a pécsi tervtanácshoz kellett fordulni a homlokzat kialakítása miatt, még annak színét is meghatározták és négy különböző variáció közül választották ki a mostanit, amit neki, tulajdonosnak el kellett fogadnia.

Megmenekült az összeomlástól a pécsi érték

A szomszédos a malom barokk épülete 1776-ban épült és Krautszak György tímármester tulajdonában állt, innen származik a neve is, később tímárság is lehetett már itt az udvaron belül. Ez szintén Pomsár Sándor tulajdonában van, és már a tető el is készült.

A műemlékvédelem alatt álló épületre nincs pályázat - Fotó: B. M.

– Az huszonnegyedik órában voltunk, amikor a tető elkészült, sajnos tulajdonjogi problémák miatt korábban évekig nem tudtam hozzálátni ehhez a munkához – mondta. Hozzátette: enne az épületet homlokzatát is megújítják, egyelőre az Országos Építészeti Tervtanács engedélyére várnak. A műemlékvédelmi előírásoknak megfelelő színű, formájú ablakokat helyeznek majd, valamit az épületdíszeket is rekonstruálják, amelyek eredetileg pirogránitból készültek, később lefestették, gipszből kiegészítették azokat.

A Tervlap.hu-n található szakmai írás szerint 19. század második felében az utcai homlokzatot historizáló stílusban átépítették, ekkor kerültek fel az emeleti ablakok fölé a Zsolnay-gyárban készített mázatlan terrakotta szemöldökök. Az emeleten ugyanakkor fal- és a mennyezetfestés is megtalálható volt. Az ingatlan meglehetősen hányatott sorsú, mert volt bőrdíszműves, majd ruházati szövetkezet is, de egyáltalán nem foglalkoztak az épülettel. Aztán krisnás hívők kezébe került, de a közösségi házról szőtt terveik elillantak. A műemlékké nyilvánítását ugyan már 30 éve elindították, de végül csak 2010-es években kapta meg a védettséget.