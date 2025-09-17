Csőd szélén: évente milliókkal kereshet majd többet a pécsi igazgató

Újabb vezetői fizetésemelésről dönthet Pécs: a Pécsi Távfűtő Kft. (PÉTÁV Kft.) ügyvezetőjének javadalmazása július 1-jétől havi bruttó 1,716 millió forintról 2 millió forintra emelkedhet. A több mint 16 százalékos növelést az önkormányzati előterjesztés az inflációs nyomással és a munkavállalói béremelésekkel indokolja. A társaság, amely Pécs teljes távhőszolgáltatásáért felel, három tulajdonos között oszlik meg: az önkormányzat (32,24%), a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (32,8%) és a Pannon Hőerőmű Zrt. (32,84%). A pécsi igazgatói fizetésemeléshez a Pannon Hőerőmű Zrt. már hozzájárult, a végső szót pedig a polgármester mondhatja ki, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság állásfoglalását követően. A történetet még júliusban szerették volna keresztül vinni, akkor nem sikerült, most újra próbálkozik a baloldali városvezetés.

A pécsi igazgató vezetőjének bérét az infláció miatt kell emelni

Fotó: Pesti Tamás

Miközben a város költségvetése évek óta feszes, az önkormányzat nemrég durva takarékossági intézkedésekről döntött, a közműcégek vezetőinek javadalmazása, prémiuma rendszeresen napirendre kerül. Ez most ismét felveti a kérdést: mennyire indokolt a többmilliós menedzseri bérek emelése egy olyan időszakban, amikor nyáron azért kellett felvenni 1,5 milliárd forintos hitelt, hogy biztonsággal ki tudják fizetni a dolgozói béreket. A bajt jól mutatja, Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester azt közölte pár hónapja még, hogy a csőd elkerülésén dolgoznak.

Ezért kaphat ennyit a pécsi igazgató

A PÉTÁV esetében az önkormányzat hivatalos indoklása szerint az inflációs hatás követéséről van szó, ám kritikus hangok szerint az önkormányzati cégek vezetői bérezése elszakadt a pécsi átlagjövedelem valóságától. Egyre többen teszik fel a kérdést: ha a városnak nincs pénze fejlesztésekre és szolgáltatásbővítésre, akkor miért jut mindig forrás a menedzseri fizetések emelésére.