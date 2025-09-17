szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos emelés

Tegnap, 12:00

Csőd szélén: évente milliókkal kereshet majd többet a pécsi igazgató

Címkék#pénz#Pécsi Vagyonhasznosító Zrt#Pétáv#bér#infláció

Kétmillió forintos fizetést kaphat az ügyvezető, miközben Pécs költségvetése romokban van. De miért emelik a pécsi igazgató bérét?

Bama.hu

Újabb vezetői fizetésemelésről dönthet Pécs: a Pécsi Távfűtő Kft. (PÉTÁV Kft.) ügyvezetőjének javadalmazása július 1-jétől havi bruttó 1,716 millió forintról 2 millió forintra emelkedhet. A több mint 16 százalékos növelést az önkormányzati előterjesztés az inflációs nyomással és a munkavállalói béremelésekkel indokolja. A társaság, amely Pécs teljes távhőszolgáltatásáért felel, három tulajdonos között oszlik meg: az önkormányzat (32,24%), a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (32,8%) és a Pannon Hőerőmű Zrt. (32,84%). A pécsi igazgatói fizetésemeléshez a Pannon Hőerőmű Zrt. már hozzájárult, a végső szót pedig a polgármester mondhatja ki, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság állásfoglalását követően. A történetet még júliusban szerették volna keresztül vinni, akkor nem sikerült, most újra próbálkozik a baloldali városvezetés

Pétáv pécsi igazgatója többet kereshet hamarosan
A pécsi igazgató vezetőjének bérét az infláció miatt kell emelni 
Fotó: Pesti Tamás

Miközben a város költségvetése évek óta feszes, az önkormányzat nemrég durva takarékossági intézkedésekről döntött, a közműcégek vezetőinek javadalmazása, prémiuma rendszeresen napirendre kerül. Ez most ismét felveti a kérdést: mennyire indokolt a többmilliós menedzseri bérek emelése egy olyan időszakban, amikor nyáron azért kellett felvenni 1,5 milliárd forintos hitelt, hogy biztonsággal ki tudják fizetni a dolgozói béreket. A bajt jól mutatja, Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester azt közölte pár hónapja még, hogy a csőd elkerülésén dolgoznak

Ezért kaphat ennyit a pécsi igazgató

A PÉTÁV esetében az önkormányzat hivatalos indoklása szerint az inflációs hatás követéséről van szó, ám kritikus hangok szerint az önkormányzati cégek vezetői bérezése elszakadt a pécsi átlagjövedelem valóságától. Egyre többen teszik fel a kérdést: ha a városnak nincs pénze fejlesztésekre és szolgáltatásbővítésre, akkor miért jut mindig forrás a menedzseri fizetések emelésére. 

Amúgy meg kellene pénz

Egyébként úgy tudjuk, hogy a pécsi önkormányzat megpróbált, vagy megpróbál ismét osztalékot kivenni a Pétávból a  város rendkívül rossz helyzete miatt. Ilyenre már a korábbi években is volt példa. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu