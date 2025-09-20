szeptember 20., szombat

Bukó

2 órája

Pécsi jégpálya befedése: nem is lesz belőle semmi?

Címkék#szerkezet#jégpálya#alpolgármester#gazdaság

Hiába van sportbiztos, meg sportért felelős gigacég Pécsen, még sem jött össze. Lefújták a pécsi jégpálya befedését. Visszanyalt a fagyi!

Bóka Máté Ciprián

A pécsi baloldalnak még ez sem sikerült: hiába van állítólag kiváló felkészültségű gazdaságért felelős alpolgármester Ruzsa Csaba személyében, vagy állítólag remek kapcsolatokkal rendelkező sportbiztos Török Ottó jóvoltából. És még persze rajtuk kívül ott van még a PSN Zrt. vezérigazgatója is, Máté János, aki szintén bábáskodhatott volna a projekt felett, ha már polgármesteri szinten ez kevésbé elvárható lassan. A pécsi jégpálya befedésére ugyanis nem tudták összeszedni a forrást, meg eleve nincs pénze Pécsnek, ezért aztán a már kiírt közbeszerzési eljáráson sem hirdetnek győztest. Egyelőre azt sem tudni, hogy valamikor lesz-e ebből a fejlesztésből valami. 

A pécsi jégpálya befedésére is alkalmatlan a pécsi városvezetés
A pécsi jégpálya nagyon népszerű, de befedésére várni kell - ki tudja, meddig... Fotó: K. L.

Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester a minapi közgyűlésen közölte, utófinanszírozásos konstrukcióban valósult volna meg beruházás, ez azt jelentette volna, hogy a teljes összeget – ami több mint egymilliárd – a városnak előre meg kellett volna finanszíroznia. Az önerő 390 millió forint lett volna. 

– Úgy gondolom, hogy az elkövetkező hat hónapon belül reálisan erre nem lesz lehetőség. Ezért a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítást javasoljuk, és azt, hogy vizsgálja meg Pécsi Városfejlesztési Zrt., hogy milyen egyéb megoldás lehet. A jövő évi költségvetésben ugyanis biztosan nem tudunk 400 millió forintot erre félretenni és előfinanszírozni. Ez a valós helyzet – mondta. 

A pécsi jégpálya így alakult volna át

A PSN Zrt. által megvalósítandó beruházás a meglévő pécsi műjégpálya két ütemben történő lefedésére és bővítésére irányult volna. Mindkét ütem vonatkozásában rendelkezésre álltnak az engedélyes és kiviteli tervek, valamint az érvényes építési engedélyek.

A közbeszerzési eljárás kizárólag az I. ütem megvalósítására vonatkozott, ennek keretében

  •  a meglévő jégpálya és lelátó területe fölé tető építését tervezték, 
  • az oldalsó ideiglenes, illetve végleges határolások kialakításával. 
  • A tervek alapján az oldalhomlokzatokra ideiglenes szerkezetként ponyvát, a
  • az északi oldalon pedig részlegesen a végleges szendvicspanelt helyezték volna el. 
  • A ponyvaszerkezeteket három oldalról jó idő esetén fel lehetett volna tekerni.

A pécsi jégpálya befedésének részeként sor került volna a lelátó statikai szerkezetének megerősítésére, a lelátó alatti terület részbeni felújítására, valamint a vizesblokkok megújítására is.

A létesítmény villamossági és gépészeti rendszereit részben megújították volna. A korcsolyapálya feletti terület új megvilágítást kapott volna. A fedett tér szellőzését, fűtését és hűtését, valamint páramentesítését új gépészeti berendezés biztosította volna.

 

