Segíteni akart a pécsi képviselő, rendőrségi ügy lett belőle

Pécsett komolyabb visszhangot keltett az az eset, amelybe Hankó Viktória független önkormányzati képviselő keveredett. A történetben rendőrségi intézkedés, szomszédi konfliktusok és házkutatás is szerepel – a háttérben azonban a túlzott jóhiszeműsége áll. A pécsi képviselő lapunknak azt mondta, hogy egy ismerőse hajléktalan lett, testvérével az utcára kerültek. A képviselő nem tudta elképzelni, hogy az utcán kelljen éjszakázniuk, ezért beengedte őket a lakásába.

Hankó Viktória pécsi képviselő is belefutott: másoknak segített volna, bajba került

– Nem akartam, hogy egy barátom az esőben álljon a testvérével. Ez ösztönös volt részemről, segíteni akartam

– mondta Hankó Viktória, aki ekkor még aligha gondolta, hogy rendőrségi ügy lesz ebből.

A helyzet hamar elfajult: a befogadottnak egy másik ismerőse is megjelent a lakásban, akit Hankó meg akart arról kérdezni, hogy mit kereset ott, de ehelyett előbb nekiugrott a szúnyoghálónak, majd kimászott és leugrott az ablakon, és aztán az utcán elszaladt a rendőrök elől. A képviselő hívta a segélyhívó 112-es számát, több mint húsz percen keresztül vonalban volt a diszpécserrel.

– Pánikrohamom volt. Azt se tudtam, mi történik, csak azt láttam, hogy a férfi mint a Pókember kimászik az ablakomon. A diszpécser kérésére azonnal lementem, megnéztem, hogy él-e, lélegzik-e. A mentő és a rendőrök is úton voltak közben. De mire odaértek, a férfi felugrott és elszaladt, miközben azt kiabálta, hogy segítség, meg fognak ölni. A jelenetet a szomszédok is látták

– idézte fel a történteket Hankó.

Segített, de pórul járt a pécsi képviselő

Az eset után rendőrségi eljárás indult, mert vélhetően a férfi drogot fogyasztott, a pécsi képviselőt tanúként hallgatták meg. A lakásában házkutatást tartottak, ami jelentős károkat okozott.

– Nem értem, miért nem hívtak fel, hiszen beengedtem volna őket. Előtte is jeleztem, hogy kész vagyok vallomást tenni

– mondta a képviselő, aki családi okokból nem is tartózkodott Pécsen akkoriban. Mint mondta, a főbérlővel sikerült tisztázni a helyzetet, a károk nagy részét kijavította. Azt is elmondta, hogy a botrányos eset előtt egy nappal is ki kellett dobnia egy illetőt, akit felhívott a lakására az ismerőse, mert ez az ismeretlen is kábítószert fogyasztott és minősíthetetlen módon viselkedett. Hankó szerint a történtek után össze volt törve a hűtője és szappan volt szétkenve a padlón.