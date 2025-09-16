58 perce
Segíteni akart a pécsi képviselő, rendőrségi ügy lett belőle
Sokan vélekednek úgy, hogy miért ne segítenének embertársainkon, mégis megjárhatják. Durva ügybe keveredett egy pécsi képviselő is, aki csak segíteni akart.
Pécsett komolyabb visszhangot keltett az az eset, amelybe Hankó Viktória független önkormányzati képviselő keveredett. A történetben rendőrségi intézkedés, szomszédi konfliktusok és házkutatás is szerepel – a háttérben azonban a túlzott jóhiszeműsége áll. A pécsi képviselő lapunknak azt mondta, hogy egy ismerőse hajléktalan lett, testvérével az utcára kerültek. A képviselő nem tudta elképzelni, hogy az utcán kelljen éjszakázniuk, ezért beengedte őket a lakásába.
– Nem akartam, hogy egy barátom az esőben álljon a testvérével. Ez ösztönös volt részemről, segíteni akartam
– mondta Hankó Viktória, aki ekkor még aligha gondolta, hogy rendőrségi ügy lesz ebből.
A helyzet hamar elfajult: a befogadottnak egy másik ismerőse is megjelent a lakásban, akit Hankó meg akart arról kérdezni, hogy mit kereset ott, de ehelyett előbb nekiugrott a szúnyoghálónak, majd kimászott és leugrott az ablakon, és aztán az utcán elszaladt a rendőrök elől. A képviselő hívta a segélyhívó 112-es számát, több mint húsz percen keresztül vonalban volt a diszpécserrel.
– Pánikrohamom volt. Azt se tudtam, mi történik, csak azt láttam, hogy a férfi mint a Pókember kimászik az ablakomon. A diszpécser kérésére azonnal lementem, megnéztem, hogy él-e, lélegzik-e. A mentő és a rendőrök is úton voltak közben. De mire odaértek, a férfi felugrott és elszaladt, miközben azt kiabálta, hogy segítség, meg fognak ölni. A jelenetet a szomszédok is látták
– idézte fel a történteket Hankó.
Segített, de pórul járt a pécsi képviselő
Az eset után rendőrségi eljárás indult, mert vélhetően a férfi drogot fogyasztott, a pécsi képviselőt tanúként hallgatták meg. A lakásában házkutatást tartottak, ami jelentős károkat okozott.
– Nem értem, miért nem hívtak fel, hiszen beengedtem volna őket. Előtte is jeleztem, hogy kész vagyok vallomást tenni
– mondta a képviselő, aki családi okokból nem is tartózkodott Pécsen akkoriban. Mint mondta, a főbérlővel sikerült tisztázni a helyzetet, a károk nagy részét kijavította. Azt is elmondta, hogy a botrányos eset előtt egy nappal is ki kellett dobnia egy illetőt, akit felhívott a lakására az ismerőse, mert ez az ismeretlen is kábítószert fogyasztott és minősíthetetlen módon viselkedett. Hankó szerint a történtek után össze volt törve a hűtője és szappan volt szétkenve a padlón.
Vissza kell fognia a jótékonykodást
A képviselő szerint a történet tanulsága, hogy vissza kell fognia magát a jótékonykodásban, de a segítőkészség nála nem pusztán gesztus, hanem életútjából fakadó késztetés.
– Heten voltunk testvérek, édesanyám egyedül nevelt minket. Tavaly elveszítettem az egyik öcsémet és a nagymamámat is. Gyerekkoromban sokszor éreztem, milyen az, amikor senki nem segít, pedig kellene. Ezért alakult ki bennem, hogy én sosem fordíthatok hátat annak, aki bajban van
– mondta el.
A képviselő hozzátette: „Ez most a saját káromra fordult. Anyagilag és lelkileg is megszenvedtem. De egy dolog biztos: a kisfiam mindig rendben van. Ő az első, mindent rá teszek fel.”